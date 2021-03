Pläne geleaked: So groß will Martin Kind das Jubiläumsjahr von Hannover 96 feiern

12. April 1896, ein verregneter Sonntag in der norddeutschen Tiefebene. Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg ist langweilig. Also rammt er vormittags 6026 Buchenpfähle in den Maschgrund, auf denen er später ein neues Rathaus errichten wird. Nachmittags gründet er die Scorpions und einen Sportverein. Knapp 125 Jahre später.

Martin Kind ist auch langweilig. Sein Sportverein spielt gerade unentschieden bei Erdgebirge Aue oder wie die heißen. Es ist Aues 500. Spiel in der 2. Bundesliga – großes Jubiläum, alle sind aufgeregt! Kann Martin Kind nicht verstehen. Hannover 96 hat einen Spieler in seinen Reihen, der demnächst seine 500. Großchance versemmeln wird, und zwar in einer Saison. Und? Wird das groß gefeiert in Hannover? Natürlich nicht.