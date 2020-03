Der Platzwart: Das Motto der 96-Quarantäne? Je suis Felipe!

96 mit Abstand März-Spitzenreiter

Heute sagen sie lieber die Olympischen Spiele ab, als Viren noch mal laufen zu lassen und schicken stattdessen die Bevölkerung in den Wald. Natürlich allein. Ansonsten sollen alle versuchen, drinzubleiben. Hannover 96 versucht das schon seit Jahren, mit unregelmäßigem Erfolg. Im Moment nehmen die Profis von vielem Abstand – und schon läuft’s. Ungeschlagener Spitzenreiter des Monats März, die Bundesliga fühlt sich schon wieder ganz nah an.

Apropos nah: Im Süden von Hannover gibt es ein kleines Geschäft, einen Rewe-Ableger, nennt sich „nahkauf“. Immer proppenvoll. Man fragt sich, ob die Leute immer noch nichts begriffen haben. 96-Boss Martin Kind ist erwiesenermaßen Experte für Nahkauf. Immer, wenn eine Saison naht, wird gekauft. Wenn ein Abstieg naht, wird sowieso gekauft, und zwar wie verrückt. Anders sind die Verpflichtungen von Adam Szalai und Hugo Almeida bis heute nicht zu erklären. Erinnert sich noch jemand an Hotaru Yamaguchi? Außer Genki Haraguchi?

"Salary Cap"? So beliebt wie ein "Sellerie Wrap"

Doch damit soll jetzt Schluss sein. Martin Kind will die Krise nutzen und neu denken. Jetzt also Denken – die Zeiten werden wirklich immer seltsamer. Was man so hört, denkt der Boss über einen „Salary Cap” nach, eine Gehaltsobergrenze für Profikicker. Der „Salary Cap“ soll für alle Profispieler gelten, im Gegensatz zum „Salary Gap”, der hauptsächlich für Frauen und den Osten gilt. Der „Salary Cap“ ist unter Kickern in etwa so beliebt wie ein „Sellerie Wrap“, Konditionstraining bei Felix Magath und ein Vieraugengespräch mit Ralf Rangnick.