Der Platzwart: Der historische Jonathas - ein Kurzfilm

Ein Freitagmorgen im Mai. Jonathas Cristian de Jesus Mauricio wacht auf. Sein Radiowecker spielt „Deplacito“, die Hymne der missverstandenen Fußballnomaden. Jonathas, der sensible Vollblutstürmer mit brasilianisch-holländisch-italienisch-spanisch-russischem Migrationshintergrund macht vier Kniebeugen, blinzelt in die hannoversche Sonne und schaut in seinen Terminkalender. Für Samstag hat er mit dem Bleistift „15.30 Uhr Fußballspielen gegen Bayern München“ eingetragen. Gut zu wissen, denkt er. Jonathas frühstückt und geht dann zur Physiotherapie, zur Physiobalance und anschließend zum Friseur. Ausflug nach München, da will er fit und schick sein. Sein Wochenendhoroskop sagt: „Du kannst Großes schaffen, wenn du es nur willst und dich nicht beirren lässt.“

Auf dem Platz sieht alles nach einer routinierten Arbeitsniederlage gegen die Bayern aus, zur Halbzeit 0:2, Michael Esser verdoppelt trotz zweier Gegentore innerhalb von 45 Minuten seinen Marktwert. Jonathas zeigt Thomas Doll sein Horoskop und fragt, ob er jetzt mitspielen darf, Kurzeinsatz und so. Doll überlegt, er wollte Weydandt ohnehin nicht zu lange ins Schaufenster stellen, die Bayern sind bekannt dafür, dass sie Truppen auf Augenhöhe die besten Spieler wegkaufen, und bevor Uli Hoeneß einen Kleinlaster voll Bier und Spargel anfordert, nimmt Doll den Weydandt lieber raus.

46. Minute: Einwechslung Jona­thas. Jonathas ist heiß: Großes schaffen, sich nicht beirren lassen.

52. Minute: Sensation in München. Handelfmeter für Hannover. Gegen die Bayern. Mit Videobeweis und Tomaten auf den Augen. Egal. Bakalorz will schießen, ist aber leider noch in Hannover. Füllkrug will schießen, ist aber fast schon in Bremen. Die Sterne sind auf der Seite von Jonathas. Der Millionenmann schießt, trifft. Er könnte legendär werden an diesem Tag. In einer Halbzeit die Bayern allein aus dem Stadion schießen, Hattrick, klack, klack, klack, denkt er. Eiligst holt er den Ball aus dem Netz. Leider hängt Sven Ulreich noch dran, aber Jonathas hat keine Zeit, er will dem Lewandowski zeigen, wer hier die Torjägerhose anhat. Bälle mit Torhütern zur Mittellinie tragen ist verboten, sagt der Kellerkindergarten in Köln – 53. Minute: Gelbe Karte. Der Mann für die Anzeigetafel in München nimmt den Namen „Jonathas“ mit Ctrl+C in die Zwischenablage. Wer weiß.

Wo ist der Ball? Da ist der Ball!

Auf dem Platz arbeitet Jonathas an seinem zweiten Tor. Wenn man ihm nur den Ball gäbe. Wo ist der Ball? 55. Minute: Da ist der Ball. Nein, doch nicht, es ist Joshua Kimmichs Kopf. Warum hat der Kimmich auch einen Kopf wie eine Kugel? Gelb-Rot, Ctrl+V an der Anzeigetafel, Kurzeinsatz beendet nach 9 Minuten und 3 Sekunden. Da kann der Lewandowski treffen wie er will, der Esser halten wie er will und der Messi gewinnen wie er will – diesen Rekord kann Jonathas keiner mehr nehmen. Rein, Tor, raus statt Tor, Tor, Tor – Hättrick statt Hattrick. Für das kommende Wochenende sagen die Sterne Jonathas sehr viel Ruhe voraus. Für alle anderen Wochenenden übrigens auch.

Für die Platzwartlesungen am 25. Mai und 1. Juli, 15.30 Uhr, gibt es noch Restkarten. Infos mit Bestellmöglichkeit unter www.kalabusch.de.