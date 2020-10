Der Platzwart: Der Kokenhof wechselt den Besitzer - was wird aus der Säbener Straße des Nordens?

Wie lautet eine alte japanische Weisheit: Willst du dir was Gutes tun, tu es gegen Kamerun. Und weil der japanische Nationaltrainer bei allem Testspielstress sogar an die Vereinskarriere seines Spielers und an Hannover 96 gedacht hat, hat er Haraguchi geschont und ihn in der 88. Minute vom Feld genommen.

Die Nationaltrainer sehen das sowieso anders. Sie sind froh, dass sie ihre Teams bereits in drei Wochen wieder zusammenhaben und ihre Spieler sicher quer durch Europa reisen lassen können, anstatt sie von ihren Vereinen verantwortungslos zu nutzlosen Pflichtspielen in Risikogebiete wie Paderborn oder Osnabrück zu schicken.

Da ist Gesprächsbedarf, und wenn bei 96 Gesprächsbedarf ist, zieht man sich normalerweise in die Beschaulichkeit des Luftkurortes Großburgwedel an der A 7 zurück und tagt im Kokenhof, also quasi bei Martin Kind zu Hause. Früher zumindest. Doch das wird nun kompliziert. Denn Martin Kind hat verkauft. Ausnahmsweise mal keine Leistungsträger und Publikumslieblinge, sondern den Kokenhof, die Säbener Straße des Nordens.

Kokenlöwe in Großwildwedel

Hier, wo schon Thomas Brdaric, Mike Hanke und unzählige Hörgerätevertreter saßen, wo Dieter Schatzschneider das „All you can eat“ und Martin Kind das „All you can meet“ erfunden haben und die Peter-Neururer-Suite mit der Jeanstapete nur an Staatsgäste vermietet wird, residiert ein neuer Pächter: der Partylöwe.

Vielleicht heißen Kokenhof und Kokenstube bald also Partyhof oder Löwenhof. Wobei Löwenhof aus Sicht von Hannover 96 pietätlos gegenüber den Serienverlierern aus dem Osten wäre. Denkbar wäre deshalb auch Partystube oder Kokenlöwe. In Großwildwedel. Klingt hinreichend exotisch und verweist dezent auf den Vorbesitzer.

Unabhängig von der Namenswahl müssen sie bei Hannover 96 in Zukunft während der Transferphase die Geschäftsstelle heizen – es könnte ja jemand vorbeikommen und unterschreiben wollen. Aber vielleicht finden die vertraulichen Gespräche demnächst einfach hinter zugezogenen Jalousien in einem Ladenlokal in der Innenstadt inmitten von lauter Hörgeräten statt und alles bleibt beim Alten. Kenan Kocak könnte sich aufregen.