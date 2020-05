Der Platzwart weiß genau: Niemand erwartet das Dresdner Gesundheitsamt!

Herzlich willkommen beim Bundesliga-Bullshit-Bingo! Drei Fragen, drei Antworten. Wo spielt der erste Bundesliga-Profi, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat? Hannover 96. Und der zweite? Hannover 96. Und welche Mannschaft ist jetzt als erste Bundesliga-Mannschaft von einer Spielabsage betroffen, weil der Gegner sich lieber zwei Wochen in Quarantäne als auf den Weg nach Hannover begibt? Wer die richtige Antwort weiß, gewinnt eine dreitägige Wundertour durch das Dresdner Gesundheitsamt. Dabei hatte sich die DFL alles so schön ausgedacht. Sogar ein Konzept hatte sie in Frankfurt entwickelt, aufgeschrieben auf Papier: Regelmäßige Tests, Fiebermessen, maximal 50 Prozent Körperfett, Eckfahnen-Torjubel nur mit Reservierung. Und wer nach drei englischen Wochen hintereinander nicht mehr laufen mag, bekommt Voltarenn. Aber all die Pläne – nur noch Muskulatur, wie Akademiker immer sagen. Denn: Niemand erwartet das Dresdner Gesundheitsamt!

Die DFL hatte mit allem gerechnet, nur nicht mit der Spanischen Inquisition und dem Dresdner Gesundheitsamt. Das Dresdner Gesundheitsamt hat nach zwei positiven Befunden einfach mal bei den Dynamos den Stecker gezogen und die Truppe zwei Wochen komplett vom Netz genommen. Entsetzen im Profifußball. Kalle Rummenigge und Aki Watzke wollen die Saison zu Ende spielen und Meister werden, Bielefeld will aufsteigen, Bremen nicht absteigen, der HSV und Schalke wollen an die Kohle – Fernsehgeld und so. Aber nicht mit dem Dresdner Gesundheitsamt! Dem Dresdner Gesundheitsamt sind Meisterschaft, Aufstieg, Abstieg und Fernsehgeld ziemlich egal. Hauptsache, Gesundheit. Heißt ja auch schon so. Und nicht Aufstiegsamt. Oder Zweitligaamt. Dass Dynamo Dresden gerade unverdient Letzter in der Liga ist und bei einem Abbruch höchstwahrscheinlich verdientermaßen die Klasse halten würde – purer Zufall. Auch der Verdacht, dass die SGD-Spieler allesamt ein wenig unfit sind, weil Stollen in Dresden nicht zwingend was mit Fußball zu tun haben müssen – ein Hirngespinst. Dresdens Sportchef Ralf Minge hat erklärt, man wolle „das Thema sportlich klären“. Wer hätte wissen können, dass das Dresdner Gesundheitsamt mitspielt und sogar Steilpass kann? Denn: Niemand erwartet das Dresdner Gesundheitsamt!