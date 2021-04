Der Platzwart: Elf Meilensteine in 125 Jahren 96-Geschichte

125 Jahre Hannover 96 – der Platzwart sagt: Herzlichen Glückwunsch! 96, das ist ein Traditionsverein durch und durch. Eine der Traditionen: In Jubiläumsjahren sportlich möglichst übel dastehen. Beispiele für Partycrasher? 25 Jahre, 1921, norddeutsche Meisterschaft gegen den Hamburger SV, die Hamburger gewinnen glücklich mit 8:0. Goldenes Jubiläum 1946, Hannover 96 verliert das Oberliga-Quali-Spiel gegen Tuspo Holzminden. Hannover reagiert mit Hungerwinter und Hochwasser. 75 Jahre, 1971, großer Bestechungsskandal in der Bundesliga. 96 ist zu diesem Zeitpunkt sportlich so egal, kein Spieler wird auch nur gefragt, ob er Geld will – ein Skandal. Anzeige Dann, zum Hundertjährigen 1996, gibt’s für die Fans ein denkwürdiges 1:2 gegen den FSV Zwickau, zum Saisonende folgt der Abstieg in die Regionalliga mit Spielen gegen Wacker Berlin und Wolfsburg. Die logische Konsequenz ist Martin Kind. 25 Jahre später, heute: Sieben Spiele ohne Sieg mit einer schicken Mini-Niederlagen-Serie gegen die Angstgegner Würzburg und Heidenheim. Nichts gegen Heidenheim, aber die 96-Truppe von 2011 kannte den Ort nur als Flyover-Point, wenn es auf die Weg nach Sevilla oder Madrid „Ping“ machte, weil man die Reiseflughöhe erreicht hatte und den Sicherheitsgurt ablegen konnte.

Meilensteine der 96-Geschichte Zehn Jahre nach dem Europa-Ausflug kann 96 noch nicht einmal einen Abstieg aus eigener Kraft bewältigen. Theoretisch und mit dem vorhandenen Leistungsniveau ist zwar alles denkbar, aber für den Gang in die 3. Liga bräuchte man aktuell die Schützenhilfe von Sandhausen und Osnabrück. So weit ist es gekommen. Aber wie sind wir so weit gekommen? Ein Blick auf elf Meilensteine in 125 Jahren 96-Geschichte. 1955: Nach dem verheißungsvollen Auftakt zur Serienmeisterschaft im Vorjahr wird 96 in der Oberliga Nord Fünfter. Es bleibt bei einer Meisterschaft in Serie, aber Fünfter in der Oberliga heißt auch: einen Platz vor einer Truppe von Stehgeigern östlich von Peine. Und das im Jahr vor dem 60. Vereinsjubiläum. 1963: Start der Bundesliga, 96 ist nicht dabei, dafür die Stehgeiger. Kleiner Trost, ebenfalls nicht in der Bundesliga-Startformation: Bayern München und die Sportfreunde Saarbrücken. 1964: Pelé liebäugelt mit einem Wechsel nach Hannover, wo ein Nachfolger für Spielmacher Friedel Schicks gesucht wird. Spiele gegen den VfL Oldenburg und Schicks for free? Pelé soll interessiert gewesen sein, das Maschsee-Südufer soll ihn an die Copacabana erinnert haben. Der Transfer scheiterte an der schlechten Telefonverbindung. Jahre später holt 96 Carsten Linke und kompensiert damit nachträglich diesen verpassten Wechsel.

1969: Pelé kommt immer noch nicht zu 96. Die Verpflichtung scheitert am FC Santos und dem Geld. 1974: Deutschland wird Weltmeister, und 96 steigt erstmals aus der Bundesliga ab. Sporthistoriker suchen nach einem Zusammenhang. Im Jahr des letzten Weltmeistertitels ist 96 noch Meister geworden, und Sepp Herberger hat statt der der hannoverschen Meisterspieler die halbe Verlierertruppe des 1. FC Kaiserslautern mitgenommen. Die Sporthistoriker folgern. Beim nächsten Weltmeistertitel wird 96 wieder Deutscher Meister. 1978: Hannover 96 geht es finanziell nicht gut. Die „Starparade“ sammelt Geld zugunsten von 96, Marianne Rosenberg singt „Einen Tag mehr als für immer“. Ein aufstrebender Hörgeräteunternehmer aus Großburgwedel fühlt sich angesprochen. 1990: Deutschland wird Weltmeister, 96 verpasst die statistisch sichere Deutsche Meisterschaft um eine Liga und acht Plätze. Schlimmer: die Stehgeiger sind einen Platz besser, die Derbybilanz in diesem Jahr: 1:1. 96 beschließt, irgendetwas anderes zu gewinnen. Im DFB-Pokal hat man nach vier Jahren Erstrundenaus 1990 gegen Bersenbrück die zweite Runde erreicht. Alte Fußballregel: Wer Bersenbrück schlägt, kann jeden schlagen. 1992: Endlich soll Pele kommen. Pele Wollitz. Wollitz heißt eigentlich Klaus-Dieter, gilt als technisch versiert, emotional und authentisch. Passt natürlich nicht zu Hannover, Absage. Aus Trotz gewinnt 96 den DFB-Pokal. Mitentscheidend: Jörg Sievers liest vor dem Finale den Roman „Das fahle Pferd“ und hält im Spiel zwei Elfmeter. 1999: Beim tschechischen Traditionsverein Chmel Blsany beschließen Torhüter Petr Cech und Mittelfeldspieler Jan Simak, dass sie im Ausland Karriere machen wollen. Cech geht nach Prag, Simak geht nach Hannover und erinnert seinen Kumpel daran, dass Prag nicht Ausland ist. Simak schwärmt Cech von Hannovers Südstadt vor, Cech ist auf dem Weg, verfährt sich und landet über Umwege in London. Pech für Cech. Simak wird in Hannover berühmt, lernt Trainer Horst Ehrmantraut und dessen Stuhl kennen und steigt später sogar in die Bundesliga auf. 2005: Martin Kind will endlich ins internationale Geschäft, und was ist mit Pelé? Kind schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe und holt auf Empfehlung einen Mann, der sich als Pelé Neururer vorstellt und beim Vorstellungsgespräch ungefragt etwas vortanzt. Kind beantragt die Zulassung für den Europapokal.

2011: 96 ist im Europapokal. Lars Stindl nimmt in Kopenhagen ein Telefongespräch an. Es ist Pelé, er ist endlich durchgekommen und bittet um Entschuldigung, er komme sehr gern nach Hannover. Leider hat Stindl aufgelegt, weil es so laut ist. Bei 96 läuft es. Auch neben dem Platz. In einem Interview mit dem Internetportal „südostschweiz“ sagt Martin Kind auf die Frage, wieviel er arbeite: „14 Stunden. Die Hälfte für 96. Meine Frau weiß: Darum funktioniert die Ehe.“ Anzeige 2017: 96 denkt über die Verpflichtung des kurz vor der Altersteilzeit stehenden Holländers Robin van Persie nach, verpflichtet dann aber Jonathas für die Rekordsumme von 10 Millionen Euro, selbst Jonathas wundert sich über den Betrag. Der Brasilianer schießt im ersten Spiel ein Tor, packt aber seinen Wanderrucksack gar nicht erst aus. Noch bevor er weiterzieht, stellt er einen weiteren 96-Rekord auf: Keiner braucht so lange zum Schuhezubinden wie Jonathas gegen Mainz. 2021: 96 braucht einen Spielmacher mit Torinstinkt. 96 braucht alles Mögliche. Aber auch einen erfahrenen Spielmacher, der Tore schießen kann. Da klingelt das Telefon.