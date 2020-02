Die Welt im Jahre 2046: US-Präsident Ronald Trump feiert Richtfest. Die Mauer, die sein Großvater Amerika, dem „Land of the freak“, versprochen hatte, ist fast fertig. Wladimir Putin empfängt in der russischen Hauptstadt Tripolis die Gesandte des Oblasts Germanija, Angela Merkel. Beide schwören auf Vitamin Zäh.

5.000 Rubel für ein Bier

In Hannover, der Kulturhauptstadt von 2025, hat der drittgrößte Fußballverein Jubiläum: Hannover 96 wird 150 Jahre alt. An seiner Spitze sitzt einer, der braucht zum Weitermachen kein Vitamin Zäh – Martin Kind. Der 101-Jährige unterstützt seit 70 Jahren den Club, in schlechten wie in ganz schlechten Zeiten.

Nach einer Phase des Aufbruchs und der Erstklassigkeit war es ab 2019 mit dem Verein steil bergab gegangen: Zweitklassigkeit, Drittklassigkeit, vierte Liga und Derbys gegen Arminia, dem inzwischen zweitgrößten Verein der Stadt. Im Stadion, der Kukident-Arena, trotzdem immer konstant 22.400 Fans, und das, obwohl ein Bier und die Hirsebratwurst mittlerweile 5.000 Rubel kosten.