Der Platzwart und das 96-Alphabet: Von A wie Abstieg bis Z wie Zweite Liga

D wie Doll oder Dolly (Klon-Schaaf, > Bock > Cheftrainer) oder auch Derby (früher gegen eine unterklassige Stadt am Rande der Erdscheibe > Braunschweig, jetzt > Osnabrück).

C wie Chef (> Kind), Cheftrainer (?), Cherundolo und Comeback. C wie Champions League (irgendwas mit Liverpool, weit weg).

B wie Breitenreiter (Sündenbock) und Bock (umstoßen > Doll). B wie Braunschweig (unterklassige Stadt am Rande der Erdscheibe mit > Derby gegen Meppen).

A wie Abstieg (jetzt) und Aufstieg (nächstes Jahr). A wie Abseits (> Taktik, in der > Zweiten Liga unbekannt), Ausstiegsklausel und Abfindung (feste Beststandteile bei > Vertrag mit Hannover 96).

Drei der letzten vier Spiele gewonnen, höchster Saisonsieg, bestes Spiel, Sonnenschein und 5000 Liter Freibier – schon bist du in die Zweite Liga abgestiegen. Das verstehe, wer will. Genauso wie die Zweite Liga. Als keine Orientierungshilfe hier das kleine Abstiegs-Abc für 96-Fans.

E wie Esser (Bruno, Backsteinkönig, bester Mann), Elez (Josip, Vertrag bis 2021) und Erzgebirge Aue (Pflichtspielgegner, hinter dem Rand der Erdscheibe).

F wie Felipe (Mittelfußbruch nach Muskelfaserriss, Sehnenriss, Bauchmuskelzerrung, Adduktoren, Knie, Magen-Darm-Grippe und Schuppen. Spricht fünf Sprachen, Latein fließend). F wie Füllkrug-Fehler (festes Begriffspaar seit April 2019), Fünffzigpluseins (höhere Mathematik > Chef) und Fußball (?).

G wie Geld (Tausch- und Zahlungsmittel in der > Champions League, in der Zweiten Liga nahezu unbekannt. Sieger erhalten dort Dosenwurst und Brennholz > Braunschweig).

H wie Heldt (Ex-Manager, mehrere erfolglose Fluchtversuche aus Hannover, deshalb > Abfindung – muss man nicht verstehen), HSV (lustigster Zweitligist aller Zeiten) und Hannover (!).

I wie Ihlas (Bebou, bester Mann, trotz > Verletzungspause), Stürmer to go, also zum Mitnehmen, siehe > Kaufoption.