Aufstieg? Ohne Deisterspiele, aber mit Hörbergsvater Kind stehen die Chancen für 96 gut!

Hannover 96, ein Verein voller Überraschungen. Schlagzeile am Montag: „Haben gute Aufstiegschance!“ Das sagt nicht der Chef von Bielefeld, sondern der von 96. Warum nicht? Platz neun, zwölf Punkte Rückstand auf die Relegation und dazu keinen Schimmer, ob die fehlenden neun Spiele jemals ausgetragen werden können – da muss man Ziele haben.

Gut, Martin Kind meint die nächste Saison. Aber auch die ist so ungewiss wie die nächste Haarfarbe von Claudio Pizarro. Gibt’s 96 nächstes Jahr noch? Gibt es die Bundesligen noch? Gibt’s Fußball noch?

Im Moment gibt’s Fußball in Deutschland noch, auch wenn Spieler wie Hobbydokumentarfilmer Salomon Kalou alles dafür tun, ihn bis auf Weiteres in die Tonne zu hauen. Mit dem Handy durch die Kabine rennen, Mitspieler abklatschen, sich über Gehaltskürzungen beschweren, in einen Corona-Test reinplatzen und das alles auch noch fröhlich posten – so hält man das gesellschaftliche Bild vom Paralleluniversum Profifußball und den kognitiven Fähigkeiten seiner Protagonisten stabil.