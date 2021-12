Das bedingungslose Vielleicht: Der Platzwart erklärt die kausale 96-Spezialität

Punkte-Boostern bei Hannover 96, Immunisierung gegen die 3. Liga. Zwei Siege hintereinander, zwei Tore in einer Halbzeit, und das jeweils gegen elf Mann – nicht wenige sprechen von einer historischen ersten Dezember-Hälfte. Merke: Je tiefer man in der Tabelle steht, desto kleinteiliger muss man denken. Aber auch ambitioniert bleiben, mehr wollen. Wir wären jetzt in der Liga Dezember-Meister. Wenn Werder Bremen und Dynamo Dresden nicht wären. Wir könnten in der Liga noch Monats-Meister werden. Wenn es nicht noch ein Spiel gäbe. Gegen Werder.

Wobei Werder gegen 96 traditionell chancenlos ist, man denke nur an das 1:1 im Auftaktmatch dieser Saison, damals, als wir von der ersten Tabellenhälfte träumten. In Bremen mussten wir beide Tore schießen, damit bei Werder die Eins steht. Wir haben ihnen dann freundlicherweise Marvin Ducksch überlassen. Für die Tore, vor allem aber für die ausgelassenen Hundertprozentigen, die Werder Bremen noch in den Wahnsinn treiben werden, den Wahnsinn, mit dem wir in Hannover lange Zeit leben mussten. Vielleicht überlassen wir ihnen im neuen Jahr Lukas Hinterseer. Nur so. Als Geste.