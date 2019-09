Der Platzwart: Hannover 96 braucht die zweite Luft - ready for Eddy?

Zweiter Dreier der Saison, Sieg in Kiel, trotzdem ein fader Beigeschmack. Nur 2:1, und gegen eine Truppe, die bis vor wenigen Jahren noch gegen Goslar und Plauen kickte, ab der 60. Minute fast nur noch hinterhergelaufen. Hat Hannover ein Konditionsproblem? Reicht die Luft nur für eine Stunde? Selbst wenn man die Halbzeitpause mitzählt und die Saisonseiteneinsteiger Stendera und Aogo außen vor lässt? Der Cheftrainer wollte das nach dem Kiel-Spiel nicht ganz ausschließen. Mirko Slomka kündigte Arbeit im Ausdauerbereich an, damit „wir durchziehen können über 90 Minuten“.

Hannover 96 wird künftig ein anderes Gesicht zeigen: leicht bläulich, schwerlidrig, kurzatmig – fest entschlossen also, über die volle Distanz zu gehen plus Nachspielzeit, wenn es unbedingt sein muss. Slomka zieht das durch. Noch vor der Winterpause. Knallhart.

Viele 96-Kicker leiden unter Laktatunverträglichkeit, steht im Vertrag. Andere kennen nur Bundesliga, die Deckchair-Liga: 30 Minuten Gegner anlaufen, dann taktisch nur noch so verschieben, dass sich immer höchstens einer bewegt. Das Wichtigste in der Bundesliga: Der Undercut muss sitzen, damit man seinem „Fifa“-Ebenbild auch in der 93. Minute noch ähnlich sieht.

Spektakulärste Rückholaktion seit Ya Konan und Slomka?

In der 2. Liga kennt man so was nicht. Da wird Fußball noch wie früher mit Rennen und Grätschen gespielt, und die Frisur ist immer so gut, wie der Gegenspieler es zulässt. Also: Ausdauer. Körperlich. Wer übernimmt das?