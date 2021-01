Der Platzwart: Gerry läuft heiß, Genki in der Zwickmühle - Neues aus der 96-Achterbahn

Hannover 96 fährt Bus. 1000 Kilometer für das Nürnberg-Spiel, hat geklappt. 1000 Kilometer für das Karlsruhe-Spiel, hat nicht so gut geklappt. Deshalb fährt 96 auch weiter Bahn, Achterbahn – in der Tabelle. Zwei 96ern ist schon ganz schwindelig. Anzeige Zum Beispiel Genki Haraguchi. Der möchte gern in der Bundesliga spielen. Problem eins: Er spielt bei Hannover 96. Problem zwei: Er meint die kommende Saison. Problem drei: Er fühlt sich in Hannover so unfassbar wohl wie in seiner Heimatstadt Kumagaya, die ja bekanntlich nördlich von Konosu, östlich von Fukaya und westlich von Gyoda liegt. Ungefähr alle zwei Wochen, wenn Hannover gewonnen hat, denkt Haraguchi, dass er alle drei Probleme auf einmal lösen kann.

Zuber on fire: Transfer tätigen, wo der Bus gerade hält Leider sind zwischen den Spielen, die Hannover gewinnt, diese anderen Spiele. Statistiker nennen sie Niederlagen, Trainer nennen sie unnötige Niederlagen, Fans nennen sie Scheißspiele. Sollte Hannover 96 konstant bleiben, denkt Haraguchi nach dem Osnabrück-Spiel am Montag wieder eine Woche lang, dass er nächste Saison mit Hannover Pflichtspiele gegen Bayern und Dortmund und nicht gegen Karlsruhe und Schalke bestreiten könnte. Ein Problem nicht nur für Haraguchi ist, dass nach dem Osnabrück-Sieg eine Reise in den tiefen, tiefen Osten hinter Peine ansteht. Muss also doch noch Verstärkung her? Gerhard „Gerry“ Zuber, 96-Im- und Exportdirektor, ist auch schwindelig. Denn es ist Transferphase, Zuber ist on fire. Der 96-Manager läuft wie immer in der Transferphase heiß. Transfers tätigt der Gerry am liebsten dort, wo der Bus sowieso gerade hält. Hattenbacher Dreieck, kein Fußballer in Sicht. Dafür in Karlsruhe. Ein hochgewachsener junger Mann kommt des Weges, er trägt Fußballschuhe unterm Arm – sieht nach Verstärkung aus. Zuber bietet ihm einen Platz im Bus, ein prächtiges Salär, Spiele mit Haraduckschi an. Philipp Hofmann ist so irritiert, dass er gegen 96 sogar Hundertprozentige versemmelt und gegen Kingsley Schindler ein Kopfballduell verliert.

Gondorf kennt alpine Transfertraditionen nicht Zuber gibt nicht auf. Er macht nach der Partie KSC-Kapitän Gondorf direkt auf dem Platz ein Angebot. Zuber gibt Gondorf nach alter steirischer Sitte einen Klaps gegen die Brust, heißt: Moagst? Gondorf hat keine Ahnung von alpinen Transfertraditionen und schubst zurück. Am Ende werden sich alle über den Rasen beschweren. Nächster Transfer gescheitert, schade. Der Montag rückt unaufhörlich nahe. Wenn das mit dem Import nichts wird und keiner der zwanzig Istanbul-Klubs Simon Falette zu dessen Familie holen will, kann Zuber seine Transferbilanz immer noch verbessern, indem er sich selbst verkauft. Horst Heldt würde den Gerry und den Genki gern in Köln sehen, aber in Köln sehen sie momentan gar nichts, nicht mal Land.