Der Platzwart freut sich aufs Fest nach dem Fest: Gladbach kann kommen!

Dritte Runde, kleines Finale, wie man hier bekanntlich sagt, und die Wiederauflage des richtigen Finales von 1992. Gegen Gladbach sieht Hannover 96 im Pokal traditionell gut aus, egal in welcher Liga man gerade herumdümpelt, zweite, dritte, am Ende dackeln die Fohlen wie begossene Pudel an den Niederrhein zurück.

Seit Sonntagabend um 18 Uhr irgendwas wissen wir: Der Fußballgott ist ein Hannoveraner. Also der andere, nicht Carsten Linke. Warum er Hannoveraner ist, weiß der Fußballgott selbst nicht so genau. Aber Gott ist mit den Schwachen, und da ist er bei 96 im Moment genau richtig. Und so beschert er knapp zwei Monate vor dem Fest ein Fest nach dem Fest, das DFB-Pokalspiel im Januar gegen Borussia Mönchengladbach.

Frust deshalb in Gladbach und die Erkenntnis: Ab Runde drei kommen im Pokal die echt schweren Gegner. Dazu das sprichwörtliche Pokal-Pech der Gladbacher in Achtelfinals, man denke nur an das 7:1 am Bökelberg gegen Inter Mailand. Am Ende flog einem Italiener eine Dose an den Kopf, Spiel annulliert, Gladbach raus.

Rainer Bonhof erkundigt sich, ob in Hannover Bier in Dosen verkauft wird. Er ist erleichtert, als er hört, dass in Hannover immer wieder mal auch gar kein Bier im Stadion verkauft wird. Borussia-Coach Adi Hütter hat das Pokalendspiel 1992 gemeinsam Hacki Wimmer analysiert, weil der noch einen VHS-Rekorder hat, und anschließend umgehend den Trainingsplan geändert. Ab sofort werden Elfmeter trainiert, jeden Tag, bis Januar.

Und noch was ist Hütter aufgefallen: Beim Spiel nie die Schnürsenkel vom Gegner binden lassen, schon gar nicht dort oben in Hannover. Gegen Düsseldorf hatte 96-Leihspieler Maximilian Beier, der mit der unausgeschlafenen Frisur, seinem Gegenspieler, dem Innenverteidiger Christoph Klarer, während des Spiels die Schuhe gebunden.

Super menschlich und nett, aber Hütter hat den Verdacht, dass Beier dem Klarer einfach den rechten und den linken Schuh zusammengebunden hat. Beier erzielt Minuten später zwei Tore – vom Düsseldorfer Innenverteidiger Klarer ist weit und breit nichts zu sehen. Hütter will nicht an einen Zufall glauben. Nicht glauben kann er auch, dass sie bei 96 neuerdings heimlich Dosenwerfen üben. Das wäre nicht nur grob unsportlich, es wäre auch sinnlos: Sie würden ohnehin nicht treffen.