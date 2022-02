Gelebte Tradition! Der Platzwart erklärt die neue, alte 96-Eigentormotivation

Haben Sie diesen Blick gesehen, als Cedric Teuchert den Ausgleich gegen Darmstadt markiert? Diese Entschlossenheit, mit der Julian Börner per Kopf den Ball über die Linie drückt? Und den beherzten Moment, als Niklas Hult das Leder wuchtig an den Pfosten nagelt? Zufall? Nein! Strenges Kalkül und Ausdruck eines Trainingskonzepts, das neu wirkt, aber eine lange Tradition hat: Eigentormotivation. Fiffi Kronsbein waren die Notizen irgendwann in die Sofaritze der Besetzungscouch im Niedersachsenstadion gerutscht, Peter Neururer hatte sie wiederentdeckt, als Hörbuch eingesprochen, aber keinen Verlag gefunden. Mirko Slomka wendete sie erstmals an, Christoph Dabrowski will die Methode nun als Lehrvideo aufnehmen, sie soll demnächst auf VHS in den Fanshops stehen.

Gegen die Verdauungsstädter sah man Teuchert und Co. an: Diese Männer sind eigentormotiviert. Sie gehen den Weg der Heilung durch körpereigene Instinkte. Hannover 96 hat die wenigsten eigenen Tore geschossen, führt aber die Eigentorstatistik der Liga souverän mit vier Treffern an. Und zwar aus Tradition. Hannover ist ein Traditionsverein.