Hertha-Coach Magath: Der Platzwart verrät, warum das bei 96 Entsetzen ausgelöst hat

Sonntag, blankes Entsetzen in der Geschäftsstelle von Hannover 96. Hertha BSC stellt einen neuen Trainer vor: Felix Magath. Den Felix Magath. Nebenbei hat man auch 0:3 gegen Nürnberg verloren, aber das ist Routine und jetzt Nebensache. Denn eigentlich war geplant, dass Felix Magath nach dem Spiel auf Schalke in Hannover präsentiert wird. Der übliche 96-Trainer-Move in einer Katastrophensaison: Mitte der Rückrunde, brenzlige Tabellenkonstellation, Länderspielpause, es blühen Krokus, Märzbecher und Leberblümchen, da wird am Maschsee traditionell der Coach gefeuert, einfach mal Ralf Rangnick, Daniel Stendel oder Tayfun Korkut fragen. Aber nun? Magath weg, 96-Legende Fredi Bobic mal wieder klüger und schneller, als alle dachten.

Dass es mit Korkut und Berlin nichts mehr werden würde, ist seit einer Woche klar. Alles-Trainer Peter Neururer hatte sich öffentlich geäußert und einen drohenden Rauswurf Korkuts als „dummes Zeug“ bezeichnet. Das lässt sich Fredi Bobic nicht zweimal sagen, der Hertha-Manager bereitete die Entlassungspapiere vor. Neururer fragte außerdem: „Wer soll denn jetzt in die Köpfe der Spieler kommen?“ Ja, wer? Das alte Fußballerproblem. Wenn es mit den Beinen schlecht läuft, sind immer die Köpfe schuld.