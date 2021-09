Rückblende: Der Platzwart schreibt am Dienstag wie jede Woche während der Spielzeit eine Kolumne. Sie soll am Mittwoch erscheinen, wie jeden Mittwoch seit 20 Jahren. Grober Inhalt: Werder Bremen ist am Ende. Der Tabelle, der Nerven und der Geduld, finanziell sowieso. Bremen ist so am Ende, dass noch nicht einmal 96-Spieler an die Weser wechseln wollen. Der Blödmann der Geschichte: Werder-Sportchef Frank Baumann, der nicht nur bei Ducksch und Maina sauber abblitzt, sondern sich selbst bei ortsflexiblen Spielern wie Marko Marin und Sidney Sam ohne Erfolg abmühen würde – beide vereinslos. Anzeige Währenddessen in Frosinone, Italien: Luka Krajnc packt seine Koffer. Hannover 96 ist ein Verein mit Tradition, der sich sehr um ihn bemüht hat (Eiskonfekt, Zoo-Dauerkarte, Dreijahresvertrag). Er weiß, dass er mit Hannover 96 große Ziele erreichen kann und hat sich bewusst für den Klub entschieden.

Bremen: Anruf aus Hannover, anonym. In der Redaktion gibt es einen Maulwurf, grüne Raute im Herzen. Ein Anruf übers Kryptohandy, 0421 43459undsoweiter: „Moin, Frank, sie wollen Dich desavouieren.“ Baumann ist verblüfft. Desavouieren? Komisch, er fühlt sich völlig gesund. Eine Mail ploppt rein, der Platzwart-Text, abfotografiert mit einer Krawattenkamera in der alten roten Krawatte von Willi Lemke. Frank Baumann beginnt zu verstehen. Währenddessen in Genf: Gaël Ondoua packt seine Koffer. Hannover 96 ist ein Verein mit Tradition, der sich sehr um ihn bemüht hat (Eiskonfekt, Büchergutschein, Zweijahresvertrag). Er weiß, dass er mit Hannover 96 große Ziele erreichen kann und hat sich bewusst für den Klub entschieden. Während sich in Hannover der Platzwart bettfertig macht, machen sie in Bremen Nägel mit Fischköpfen. Baumann verkauft die Stadt Bremen mitsamt Fußballverein und Bärbel Schäfer für 3,5 Millionen Euro an China. China braucht noch einen Rasthof mit Toiletten an der neuen Seidenstraße nach Duisburg – Deal. Baumann ruft Marcus Mann an. Mann telefoniert. Mit England. Währenddessen in England: Tom Trybull packt telefonierend seinen Koffer. Hannover 96 ist ein Verein mit Tradition, der sich gerade sehr um ihn bemüht (Eiskonfekt, Angelschein, Einjahresvertrag). Er weiß, dass er mit Hannover 96 große Ziele erreichen kann und hat sich bewusst für den Klub entschieden.