Fußball kein Eiskunstlauf? Trotzdem will 96 den Doppelflip machen!

Hannover nach dem 0:1 in Heidenheim? Praktisch abgestiegen. Auf Augenhöhe mit Kickers Offenbach und dem FK Pirmasens. Kocaks Kanonenfutter ohne Torschuss und ohne Chance gegen die Elf von Heidenheim-Trainer Frank Schmidt, dem Mann, dessen ausgebeulte Jeans die Zier eines jeden Textilmuseums wären. Materialverschwendung, klar. Aber auch der Style der Sieger. Mit Bollerjeans in die 1. Bundesliga, die waren schon mal nah dran. Und was die Hosenmode angeht, da haben an der Seitenlinie schon ganz andere gepunktet. Anzeige Hannover 96 ist seit Heidenheim weit weg von der 1. Bundesliga. Obwohl Cheftrainer Kenan Kocak der Mannschaft trotz fehlender Chancen in der zweiten Hälfte ein „Riesenspiel“ attestierte und dazu noch anmerkte: „Fußball ist kein Eiskunstlauf!“ Klare Worte. Die nachdenklich machen.

Wenn Fußball kein Eiskunstlauf ist, ist dann etwa Handball auch kein Tauziehen, wie man jahrelang vermutet hat? Stellt sich der Trainer der Kegelbrüder der SK Münstermaifeld nach einer Niederlage gegen den KSC Hüttersdorf vor die Weltpresse und sagt: „Wir haben in der zweiten Halbzeit ein Riesenspiel geliefert, aber Kegeln ist nun mal kein Karate?“ Und was machst du als Eiskunstläufer, wenn der Herr Kocak mit so einem Satz um die Ecke kommt? Vor der nächsten Kür beim Einlaufen einfach mal den Gegner abgrätschen? Es hat sogar Vorteile, Eiskunstläufer zu sein und sich beispielsweise nicht zu schnäuzen, indem man ein Nasenloch zuhält und den Rotz dann durchs andere rausbläst. Das und Spiele wie in Heidenheim sind am Fußball durchaus verzichtbar. Jedenfalls für Tabellenoberhälfteaspiranten wie Hannover 96. Denn von Aufstiegsaspiranten wollen wir nicht mehr oder noch nicht wieder sprechen. Wäre Hannover 96 ein Aufstiegsaspirant, hätten die völlig überforderten Bochumer am Dienstagabend gegen die Doppelzopf-Runde Ducksch-Sulejmani die Hütte richtig voll bekommen. Aber wenn du in zwei Spielen vorher drei Torchancen hattest und dann nach 92 Sekunden ein Tor gegen die Mannschaft der Stunde schießt, dann lässt du das im Kölner Keller selbst überprüfen, weil das eigentlich gar nicht angehen kann. Und wenn der Weydandt kurz vor der Pause wie beim Penalty allein auf den Torwart zuläuft, ist das so ungewohnt, dass er das Denken anfängt und sich zu besinnen versucht, wie er das damals gemacht hat beim TSV Groß Munzel. Wäre Fußball Eiskunstlauf, hätte Weydandt mit einer eingesprungenen Waagepirouette den Torwart verladen und dann eiskalt eingenetzt.

