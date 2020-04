Der Platzwart: Wenn Männer mit sich selbst verhandeln

Wobei Betrieb ein großes Wort ist, beim Minsker Lokalderby waren 1750 Zuschauer, da ist in jedem Edeka von Wucherpfennig mehr los. Aber: Spielbetrieb. Wenn Neymar, Mbappé oder dem ma­dri­le­ni­schen Hustenhonk Diego Costa langweilig wird – Torpedo Schodsina, besser als nix.

Die „Wyschejschaja Liha“, eine Liha der Sensationen. Die oberste Liga in Weißrussland ist aktuell die einzige Fußballliga in Europa mit Spielbetrieb. Kein Wunder, Staatschef und Despotenurgestein Alexander Lukaschenko spielt nach alter Frostvätersitte selbst bei einem Eishockeyspiel mit, empfiehlt Wodka, Sauna und Traktorfahren gegen Corona – und sagt: „Ich seh kein Virus.“ Na dann: Spielbetrieb!

Wer hätte das gedacht? Zwei Spiele, zwei Siege: Außenseiter Torpedo Schodsina verlustpunktfrei auf Platz vier, Rekordmeister BATE Baryssau nach zwei Auftaktniederlagen nur auf Platz 14. Wer weiß, dass der FK Minsk das Stadtderby gegen Dinamo am Wochenende nur deshalb 3:2 gewonnen hat, weil in der 58. Minute der Dinamo-Innenverteidiger Miha Goropewsek gleich in seinem ersten Spiel für die Blau-Weißen mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist – der muss Fußball wirklich sehr vermissen.

Der Platzwart: No Guidetti, no Confetti

Der Platzwart: London, Madrid, Hannover - 96 in der Quarantäne-Königsklasse

Nix erwartet auch die 96-Spieler, deren Vertrag im Juni ausläuft. Von Geldsperre ist die Rede, wenn man sich nicht bis Dienstag arbeitssuchend gemeldet hat. Geldsperre? Kennen die 96er nicht. Anton, Prib und ein paar andere kennen Gelbsperre, manche nur zu gut, aber dass man auch Geld sperren kann – undenkbar.

Jetzt könnte sich rächen, dass viele Fußballer nur widerwillig das deutsche Sozialgesetzbuch lesen. Im SGB I–XII ist ganz genau beschrieben, welche Meldefristen beschäftigungslose Profifußballer gegenüber den Jobcentern einzuhalten haben. Im schlimmsten Fall wird das Arbeitslosengeld gesperrt. Für eine Woche. Das ist hart, existenzgefährdend, die Schottenseiten des Fußballjobs, wie man bei den Hearts of Midlothian sagt.

Zuber kennt zufällig jemanden in Köln...

Wohl dem, der nicht nur weiß, wo er das Jante findet, sondern auch, wo in Hannover die Tafel mildtätig wirkt. Im schlimmsten Fall müsste man an die Rücklagen. Oder Gerhard Zuber anrufen. Ob’s nicht einen Job in Köln gibt.

Jobbörse Köln, das ist voll das Ding von Gerhard Zuber. Zuber kennt zufällig jemanden in Köln, der sich, auch aus eigener Anschauung, für 96-Kicker interessiert. Keine große Sache, in vielerlei Hinsicht. Spieler aus dem Nachwuchsbereich, kleines Geld, selbst der Manager in Köln bevorzugt die unterste Schublade. Es geht um die Ergänzungsspieler Waldemar Anton und Linton Maina. Vorschlag: Köln bietet den beiden eine sportliche Perspektive, freien Eintritt im Dom und ein lebenswertes Leben, möglicherweise sogar mit Geld, 96 bekommt im Gegenzug Jannes Horn und eine Murmelbahn aus Holz.