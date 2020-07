Die 96-Erfolgsformel von A(ogo) bis Z(uber libre) - oder: 9 Gründe für Platz 6

Frenkie de Jong ist auf dem Markt, aber Managerjungfuchs Schlaudraff holt Franke und Jung. Padauz, 75 Millionen gespart! So geht das, Zuber. Den besten Deal tütet Schlaudraff Anfang September ein: Aogo! Und Ehemann Dennis kommt auch mit, für Fußball und so. Mit Ina Aogo ist Hannover 96 auf einem Schlag Glamourklub und Vokalsieger der Herzen. Auch stark: Beim 2:1-Sieg gegen Kiel steht Aogo 90 Minuten auf dem Platz.

Die Heimpremiere von Kocak gegen Darmstadt im November verfolgen offiziell 22 000 Zuschauer. Viele sind offensichtlich an der Bierbude verlorengegangen oder haben sich als blaue Sitzschalen verkleidet. Egal. Heimspiele vor Geisterkulisse erweisen sich im weiteren Verlauf der Saison als prima Vorbereitung für die Corona-Spiele. Die Heimatmosphäre am Ende der Saison unterscheidet sich in Hannover zum Saisonauftakt vor allem dadurch, dass zur Halbzeit nur noch einer pfeift – der Schiri. Folge: kein verlorenes Heimspiel, vier Siege.

Zwei Tage trainingsfrei nach einer Niederlage? Nicht mit Kenan Kocak! Die Spieler müssen sich umstellen. Auch im Training. Die Verlierermannschaft des Trainingsspiels muss sich ins Tor stellen und die Hinterteile rausstrecken, während die Siegertruppe aus zehn Metern den Ball volles Brett auf die Kehrseite der Kameraden dreschen darf. Schüsse für’n Arsch – da sind die Roten in dieser Saison voll im Thema. Normalerweise sehr schmerzhaft, nicht so bei 96. Die meisten Schüsse verfehlen das Tor. Noch.

Die Corona-Pause

Hannover 96 redet nicht nur von Corona, Hannover 96 hat Corona. Erst Hübers als erster Profi in Deutschland, dann Horn, später ist 96 der erste Verein, dessen Gegner lieber in Quarantäne geht als gegen Hannover anzutreten. Anders als die Konkurrenz müssen die 96er Abstand nicht erst lernen – das war schon in der Hinrunde Teil der 96-DNA. Vorteil Hannover. Borussia Dortmund muss sich mühsam an eine leere Südtribüne gewöhnen. Bei 96 kennen sie es nicht anders.

Der Team-Spirit

Kocak hat aus dem Abstiegsgespenst Teamgeist gemacht. Wie sehr die 96er zusammenhalten, zeigt das Heimspiel gegen Heidenheim. Soto, Albornoz, Elez, Felipe und Stehle nicht im Kader, also gucken sie gemeinsam das Spiel im Fernsehen Niemals allein! Zu fünft geht’s maskenfrei im Auto ins Courtyard, Fußball gucken, Platz sparen, Sprit sparen, Luft sparen.

Im Polizei-Protokoll wird später stehen, dass der Mann auf dem Beifahrersitz widersprüchliche Angaben gemacht habe. Er sei Brasilianer. Und Italiener. Komme aber aus Belgien. Und der Chilene neben ihm sei übrigens auch Schwede und habe eine finnische Mutter. 250 Euro Strafe. Für jeden!

Der Man-Bun-Man

Marvin Ducksch hat sich in der Corona-Pause einen Dutt wachsen lassen, sie nennen es Man Bun. Ducksch, der Man-Bun-Man, sieht jetzt so aus wie eine Mischung aus Zlatan Ibrahimovic und Heidi Kabel in „Manda Voss wird 106“. Aber er trifft, in jedem Spiel mittlerweile. Hält er das bis Mitte nächsten Jahres durch, darf er die Haare wie Pippi Langstrumpf tragen. Selbst Niclas Füllkrug möchte mittlerweile aussehen wie Ducksch, sieht aber aus wie eine Mischung aus Diane Krüger und Oliver Pocher in „Martin Kind wird 106“.