Erster HSV-Verfolger: Was hat Osnabrück, was 96 nicht hat? Vorn einen Granatowski!

70. Minute im Zweitligaclásico Hannover gegen Aue, der Gästespieler Ben Zolinski wechselt kurzentschlossen die Sportart. Aus dem Hintergrund müsste Ducksch schießen, als Zolinski mit seinen Stollen das linke Ohr von Niklas Hult provisorisch vom Schwedenkörper trennt. Erzgebirge Aua. Die Nachricht geht sofort per Ohrpost in die Präsidenten-Suite. Läppchen weg? Das ist in Hannover Chefsache. Martin Kind schickt sofort seine Ear Force 1 auf den Platz, retten, was zu retten ist, Menschen ohne Ohren sind erfahrungsgemäß schlecht für Geschäft und Aufstieg. Anzeige Im Hintergrund schießt Marvin Ducksch auf das Tor von Erzgebirge Aue oder zumindest in die Richtung. An der Seitenlinie Aufatmen: Bis Niklas Hult wieder bei „Stille Post“ mitmachen kann, wird zwar einige Zeit vergehen. Aber er kann bald wieder Brille mit zwei Bügeln tragen und muss beim Musikhören auch nicht auf Monopods umsteigen. Und wer befürchtet hatte, Hult bekomme bei 96 keinen Stich – es sind jetzt schon 15. Hannover ist auch ein Ort der kleinen Erfolge.

Ein Unentschieden gegen die Macht aus dem Schacht ist so ein kleiner Erfolg. Nicht verloren, und Marvin Ducksch hat sich für Würzburg warmgeschossen – immerhin. Aber ist das genug? Wir schauen nach Osnabrück. Zweiter Platz, ungeschlagen nach sieben Spieltagen, erster HSV-Verfolger. Wir sind sechster HSV-Verfolger. Normalerweise sollte der HSV erster 96-Verfolger sein. Was ist da schiefgelaufen? Was hat der VfL Osnabrück, was Hannover 96 nicht hat? Nun, Osnabrück hat den Angriffsspieler Granatowski. Das klingt explosiv. Wir haben keinen Granatowski, bei uns schießt Marvin Ducksch aus dem Hintergrund verlässlich neben das Tor oder dahin, wo der Männel steht. Die anderen Stürmer? Egal. Osnabrück arbeitet mit einem Drittel des Etats, über den 96 verfügt. Warum sind wir nicht dreimal zu gut? Sondern verlieren gegen die 1:2, wie wir doch 3:1 gewinnen müssten? Anzeige Normalerweise hebt in Hannover in solchen Situationen reflexartig eine routinierte Trainerdiskussion an, Peter Neururer macht sich die Fingernägel, und Mirko Slomka wäscht sich das Haupthaar mit Alpecin Powergrau. Zudem sind gerade zwei Übungsleiter frisch frei. Kleiner Haken: Beides sind Ex-Trainer von Peine-Ost, die in Hannover geradezu explosive Energie freisetzen könnten. Torsten Lieberknecht kennt Hannover wie kein Zweiter. Und Marco Antwerpen hat in Würzburg unter Sportchef Felix Magath gearbeitet, wenn auch nur 42 Tage. Und beide sehen optisch, oben wenig, drunter sehnig, aus wie Bernhard Trares, Peter Bosz, Pep Guardiola und Zinedine Zidane, also wie typische Zweitligatrainer.

Eine Galerie zum Schmunzeln und für Nostalgiker: Das sind die größten Kuriositäten aus der Geschichte von Hannover 96! Der Schnee stoppt den Ball vor der Linie, Gelb-Rot binnen weniger Sekunden aufgrund des Torjubels, ein Trainer ohne Lizenz oder ein verbotenes Reißverschluss-Trikot? Das alles gab es wohl nur bei Hannover 96. Im Laufe der Jahrzehnte haben die Roten für Lacher, Kopfschütteln oder Kuriositäten gesorgt. Wir haben die besten Momente herausgesucht und zusammengestellt. ©