Lieber Siebter als Sechster? Zweifelsohne besser als der Hamburger Weg...

Freiburgs Trainer Christian Streich hat vorige Woche erklärt, warum es im Fußball immer weiter geht, selbst wenn es um nichts mehr geht: „Natürlich wollen wir Sechster werden. Sechster ist besser als Siebter.“ Klingt logisch. Ist es aber nicht. Im Gegenteil. Zumindest in der zweiten Liga, wo es ab Platz drei sowieso nichts Gescheites mehr zu holen gibt.

Es ist nicht schlimm, Siebter der 2. Bundesliga zu sein. Wenn man aus dem vorcoronaren Tabellenkeller kommt und in der wichtigen Nach-Corona-Tabelle eine Top-Truppe ist. Wie Hannover 96, die Mannschaft, die ohne Publikum besser spielt als mit und gerade versucht, daraus Schlüsse für die Zukunft zu ziehen.

Hannover 96 will eine neue Nummer eins: Was passiert jetzt mit Ron-Robert Zieler?

Begehrter Waldemar Anton: VfB Stuttgart hat Interesse am Sechser von Hannover 96

Befriedigend bis ausreichend: So habt ihr die 96-Profis gegen in Aue gesehen

Aber wenn man gegen Heidenheim erst den Sieg, dann das Unentschieden und den 3. Tabellenplatz in der 95. Minute verdaddelt und sich nicht mal wirklich drüber wundert, weil das neben Niederlagen im Stadtderby eine der wenigen Saisonkonstanten ist – dann ist man voll auf dem „Hamburger Weg“.

Da ist dann Platz sieben vor dem letzten Spieltag echt besser als – zum Beispiel – Platz vier. Das klingt komisch, aber wenn man der blaue HSV ist, also der ehemals ewige Bundesligist, klingt im Moment alles komisch. Wobei man komisch nicht mit lustig verwechseln darf, Dieter Hecking kann ein Lied davon singen.

Jetzt könnte es passieren, dass auch Dieter Hecking den „Hamburger Weg“ gehen muss. Den Weg, den schon sein Vorgänger Hannes Wolf gehen musste. Hannes Wolf ist mit dem HSV auch mal Vierter geworden. Pfech. Heute trainiert Wolf den KRC Genk. Genk ist eine feuchte Senke in Flandern mit weniger Sonnenstunden als Altona.

Zwei wie Pfech und Schwafel kennt man auch aus Hannover: Ilja Kaenzig und Peter Neururer – nicht die beste Zeit von 96. In Heidenheim endete der Sonntag für den HSV damit, dass Heidenheim-Coach und Kocak-Kumpel Frank Schmidt nach Abpfiff vor Freude so viele Corona-Regeln verletzt wie Hamburg während seiner 13 Jahre Amtszeit Trainer verschlissen hat. Es sind mehr als 13.

Noch schlimmer erwischte es den Ex-Trainer des HSV, Bruno Labbadia: Hertha BSC. Alle Hamburger weg auf dem „Hamburger Weg“. Denn in Hamburg sagt man Tschühüß – die CD gibt’s für jeden Trainer bei der Vertragsunterzeichnung gratis dazu.

Alternative: Hannover 96 II

Ausblick: Sollte es am letzten Spieltag in der 93. Minute noch irgendwie gut aussehen für die Hamburger – keine Sorgen, irgendwann schlagen die garantiert den „Hamburger Weg“ ein. Die spielen so lange, bis sie verloren haben. Martin Harnik überlegt jetzt schon, zu welchem Nordverein er noch wechseln kann, ohne als Zweitligist seine Karriere beenden zu müssen.

Jörg Schmadtke hat vorsorglich alle Dienstanrufe aus Hamburg und Bad Nenndorf blockiert. Braunschweig und Rostock wären eine Lösung, aber auch riskant, die können als Drittligisten noch aufsteigen – und sie können 95. Minute. Alternative: Hannover 96 II. Das wäre in jeder Hinsicht eine sichere Bank.