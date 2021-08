Mehr Zuschauer bei 96? Der Platzwart empfiehlt Bratwurst satt statt Bälle ohne Luft

Und die nächste Attraktion ist auch schon da: Julian Börner. Da hieß es am Montag: „Hannover meldet Vollzug“, wobei das beim klagefreudigen Maschsee-Management nicht unbedingt mit Fußball zu tun haben muss. Börner kann Startelf aus der Quarantäne und sehr lange Verhandlungen führen. Außerdem ist Börner Gegentore und unteres Tabellendrittel gewohnt, er ist also quasi sofort einsatzbereit.

96-Coach Zimmermann will noch einen Stürmer holen: "Habe Spieler im Blick"

Vielleicht ein Fehler. Einfach in W 3 statt 40 Euro rund 160 Euro pro Karte verlangen, das fühlt sich dann nach Premier League, Pep Guardiola und Robbie Williams an und nicht nach Ingolstadt, Bällen ohne Luft und Gegnern wie Bentley Baxter Bahn. Wobei allein diese einmalig kreative Hybridfassung eines Namens das Eintrittsgeld ehrlicherweise wert gewesen wäre.

Und zweitens können die „Roten“ bei anhaltender Formkurve ihre Partien auch im Eilenriede-Stadion austragen, ist billiger und kuscheliger. Wenn nach zwei Jahren Corona 20 000 reindürfen und es kommen 10 000, dann ahnt man, dass 96-Heimspiele im Moment die Attraktivität einer Astrazeneca-Massenimpfung haben. Dabei hat Martin Kind die Preise gar nicht vervierfacht, wie es wegen der Corona-Krise nötig gewesen wäre, er vorgerechnet hat und alle geglaubt haben. Er hat nur moderat erhöht. Also aus seiner Sicht.

Größte Enttäuschung des Spieltags war nicht das 0:3 gegen Rostock, sondern erstens Mitleid vom Gegner, als der Gästetrainer sagte: „Am Ende haben wir das Spiel mit einem Tor zu hoch gewonnen.“ Es gab mal Zeiten, das war der Gästetrainer froh, wenn er am Ende mit seiner zerrupften Truppe wieder auf der A 2 war.

Vorschlag: Bein nächsten Heimspiel gegen Kassenmagnet Heidenheim gibt’s Bratwurst umsonst. Haben sie in Thüringen bei Impfskeptikern auch gemacht. Erst die Impfung, dann die Bratwurst – um 6 Uhr morgens stand der erste Kollege hungrig vor der Tür, Frühstück und so.

Warum sollte das, was bei Impfskeptikern in Thüringen funktioniert, bei Fußballskeptikern in Niedersachsen nicht funktionieren? Hätte Julian Börner gewusst, dass es bei Hannover 96 Gratisbratwurst gibt, der hätte zum Trainingsauftakt auf der Matte gestanden und Hovercraft aus der eigenen Tasche bezahlt.

Jetzt Pokal, erste Runde in Norderstedt. Seit 30 Jahren nicht der Lieblingswettbewerb der 96er, es muss gar nicht gegen Norderstedt gehen. Das Edmund-Plambeck-Stadion war übrigens in fünf Minuten ausverkauft. Die Bratwurst kostet 3 Euro.