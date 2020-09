Der Platzwart: Der Hexenkessel im Osten bringt die Nordkurve zum Verstummen 

Schon wieder ein Sieg. Ratlosigkeit in Hannover. 96 hat doch schon entgegen aller Gewohnheit das Erstrundenspiel im Pokal gewonnen. Und jetzt auch noch das Auftaktspiel? Zu null! Und alles in einer Saison! Man könnte verrückt werden vor Freude, wären da nicht einige Konstanten.

Zum Beispiel die Zuschauerzahl. 500 im Stadion, 96 meldet: ausverkauft! In der Tat: Alle Logen voll, Kundengedrängel im Kuchenblock wie bei Karstadt in der Georgstraße. Der Hexenkessel im Osten bringt die Nordkurve zum Verstummen, selbst vom Gemecker auf der West ist nichts mehr zu hören. Ein Modell für die Zukunft? Vielleicht. Es sieht so aus, dass viele Zuschauer nur den Spielbetrieb stören. Seit 17 Spielen ist Kenan Kocak zu Hause ungeschlagen, zumeist vor leeren Rängen, mit oder ohne Corona.