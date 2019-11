Der Platzwart: Immer wieder sonntags – Schüsse fürn Arsch

Am Donnerstag wird Kenan Kocak neuer Trainer von Hannover 96. Auf der Homepage von 96 heißt es, Kocak habe schon bei den Gesprächen im Sommer einen guten Eindruck hinterlassen. Der Eindruck war offensichtlich so gut, dass sie sich dann für Mirko Slomka entschieden haben. Kocak ist Purist, er verzichtet auf Co-Trainer, Dienstwagen, Dienstwohnung und Vertragslaufzeit. Als Martin Kind dann noch hört, dass Kocak in Mannheim zeitweise mit schwer erziehbaren Jugendlichen gearbeitet hat, sind die letzten Zweifel beseitigt.

Historisches geschieht in Hannover, seit Wochen schon. Immer wieder sonntags! 27. Oktober: OB-Wahl in Hannover – eine Sensation. Erstmals seit Einführung des Mehltaus wird Hannover nicht mehr von einem Sozialdemokraten regiert. Ins Finale kommen ein Grünen-Politiker mit Migrationshintergrund (Harz) und ein Braunschweiger. Wettanbieter auf der ganzen Welt weigern sich, Einsätze auf den Ausgang anzunehmen. Eine Woche später, Sonntag, 3. November: Hannover 96 entlässt Cheftrainer Mirko Slomka , die Bayern entlassen Niko Kovac. Slomka erkennt seine einmalige Chance. Nochmal eine Woche weiter, Sonntag, 10. November: 96 spielt in Heidenheim mit Doppelspitze – auf der Trainerbank. Bringt aber auch nichts.

In Hannover herrscht Aufbruchstimmung

Kenan Kocak ist kein Unbekannter. Jedenfalls nicht in Mannheim und Sandhausen. Man kann mit Fug und Recht sagen: Ohne Kocak wäre der SV Sandhausen nicht das, was der Verein heute ist. Und er ist der wahrscheinlich beste Trainer aus Mannheim seit Klaus Schlapp­ner und Hanno Balitsch. Außerdem kennt er die Fußball-Trainerwelt: Er hat eine Woche bei Pep Guardiola hospitiert, Jupp Heynckes auf dessen Bauernhof besucht, mit Domenico Tedesco und Julian Nagelsmann den Trainerschein gemacht, er telefoniert mit Joachim Löw, kennt Ralf Rangnick, mag Huub Stevens und hätte fast ein Praktikum bei Thomas Tuchel in Paris absolviert, wenn Martin Kind nicht das mit den Jugendlichen in Mannheim mitbekommen hätte.

Und so hagelte es dann nach Bekanntwerden der Sache mit Hannover Glückwünsche für Kocak, die meisten per Whatsapp, Heynckes per Postkarte, frankiert mit einer 60-Pfennig-Briefmarke mit Bundespräsident Heinemann drauf. Auch in Hannover herrscht Aufbruchstimmung, schon beim Darmstadt-Heimspiel am Montag könnte das Stadion so voll werden, dass man den Schriftzug „HDI-Arena“ auf der Westtribüne nicht komplett lesen kann.