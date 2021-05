Der Heiland aus Havelse: Bringt ein Zimmermann Hoffnung auch zu Hannover 96?

Aber der Reihe nach. Hannover 96 sucht einen neuen Cheftrainer (siehe Prolog), eventuell sogar einen für einen Aufstieg, warum nicht. Wenn 96 einen Aufstiegstrainer sucht, fällt der Blick von 96-Boss Martin Kind zwangsläufig auf Havelse. Havelse, oh Havelse. Weltweit unterschätzter Turn- und Sportverein zwischen Combi und Kanal, als Dorf öfter umbenannt als Raider, die Hindenburgstraße und das Niedersachsenstadion: Hauekesla, Havekesla, Hauekesleue, Havekesleve – am Ende einigt man sich auf Havelse, um Tinte zu sparen.

Urkundlich erstmals erwähnt? 1196! Wie Hannover 96! 96er reichen sich die Hände. Fast wäre Havelse wie Hamburg und Hannover sogar Hansestadt geworden, aber man hatte stets außer Trainern nix zu verkaufen. Und Trainer waren bis zur Zeit von Volker Finke kein internationales Handelsgut. Seitdem schickt Havelse Trainer dahin, wo Bundesliga hingehört. Dieses Mal schicken sie einen Zimmermann. Jan Zimmermann.

Zimmermann? Eine Überraschung. Aber das war vor gut 2000 Jahren ein bisschen weiter südöstlich auch schon so. Am Ende stiftete ein Zimmermann eine Religion und brachte Hoffnung in die Welt. Es heißt, der Mann konnte sogar über Wasser gehen. Könnte also ein Zimmermann den Konditionslauf um den Maschsee um die Hälfte reduzieren? Die 96-Spieler, so heißt es, sind sehr interessiert.

Der nächste Zimmermann: Bob Dylan. Dylan hat so ziemlich alles gewonnen, was man gewinnen kann, inklusive Literaturnobelpreis. Nie gewonnen hat er die Zweitligameisterschaft in Deutschland. Hat er deshalb früh seinen bürgerlichen Familiennamen abgelegt? Spürte er die Last auf seinen Schultern, den Zimmermann aus Havelse? Denn noch vor Dylans 400. Langspielplatte ist es soweit: Jan Zimmermann wird Trainer bei Hannover 96.