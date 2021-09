Der Platzwart: Bei 96 gilt das Codewort "Fast Foot" - die Kieler Woche muss warten

96 in Kiel, kurz vor Anpfiff. Kapitän Marcel Franke hat Magen-Darm, fällt aus. Trainer Jan Zimmermann auf der Suche nach Ersatz. Der Rest des Mannschaftsrats: Weydandt, Hansen, Kaiser auf der Bank, Frantz verletzt. Wer ist noch im Mannschaftsrat? Simon Falette, ein Glück! Anzeige Falette spielt leider neuerdings bei Hatayspor in Antakya. Antakya – für die Älteren: Antiochia – liegt grundsätzlich verkehrsgünstig, man ist in 20 Minuten in Syrien. Nach Kiel dauert es länger, auch weil die Direktflugverbindung Antakya–Kiel mangels Nachfrage vor geraumer Zeit eingestellt worden ist.

Ein Unding, weil Antakya und Kiel seit 2012 Partnerstädte sind. Angebot aus Antakya: Mit dem Auto wäre Falette zur Kieler Woche vor Ort. Eine Spielverschiebung um 268 Tage? Das könnte Kiels Trainer Ole Werner den Job kosten. Zimmermann und Werner sind Freunde, Zimbo winkt ab. Zimmermanns Blick fällt auf Börner. Der Innenverteidiger hat als Neuzugang bereits vier Spiele für Hannover gemacht, hintereinander. Im 96-Kosmos heißt das was, einfach mal Patrick Twumasi fragen. Der Coach streift dem Spieler in einem günstigen Moment unbemerkt die Kapitänsbinde über den Arm. Problem gelöst. Die Kapitänskarriere von Peter Anders soll 1974 übrigens ähnlich unspektakulär begonnen haben. Dann trifft es erst den Kieler Keeper, dann treffen Ernst, Kerk und Maina. Maina ist frisch geimpft und laut EA Fifa 22 neuerdings der siebtschnellste Spieler der Welt. Zimmermann ordert noch in der ersten Halbzeit Impfstoff für alle, Codewort „Fast Foot“. Nach dem Spiel ist Hannover 96 Seriensieger. Zweimal zu null, viertbester Nordklub in der Liga, kurz vor dem Sprung in die einstellige Tabellenregion, Spitzenreiter der letzten beiden Spieltage. Und sogar punktgleich mit Schalke 04, das hatten wir das letzte Mal im Oktober 2018. Lukas Hinterseer und Gaël Ondoua können ihr Glück kaum fassen: ungeschlagen, Blick nach oben, geiler Fußball ohne Ende. Hannover 96 – ein Traum. Hier wollen Ondoua und Hinterseer alt werden. Was sie nicht wissen: Das passiert in Hannover manchmal schneller, als man gucken kann.