Der Platzwart: Mit Schmalstieg als 96-Geschäftsführer raus aus dem Heiden-Heim?

In der Bundesliga ist Abstellungsperiode. Abstellungsperiode ist eine Länderspielpause ohne Länderspiel, jedenfalls wenn man Spieler bei Hannover 96 ist. Dabei ist in Hannover streng genommen immer Abstellungsperiode, irgendwas muss immer abgestellt werden: die Standardschwäche, die Torflaute, das Wasser, und den Chef würde einige auch gern mal kurz irgendwo abstellen, und wenn es nur für eine Stadionnamenvergabe wäre.

Selbst Gästetrainer Adi Hütter muss nach dem verdienten Ausscheiden und der folgenden Niederlage im Ligaspiel feststellen, dass man jetzt als Gladbach – Platz 12 in der Tabelle – nicht mehr nach oben schauen müsse. 7,5 Millionen haben sie am Niederrhein für Hütter als Ablöse gezahlt – jetzt weiß man, warum. Man sieht sich nächste Saison im Punktspielbetrieb.

Währenddessen buchen Hannoveraner Hotels für das vorletzte Mai-Wochenende in Berlin. Die Pokal-Euphorie ist für Hannover-Verhältnisse grenzenlos, vereinzelt wird gelacht und geklatscht. Bis Martin Kind vors Mikro tritt: neuer Namenssponsor. Leider wieder nicht das Bundesland, in dem das Stadion steht, was logisch wäre, nein: Heinz von Heiden. Massivhaus-Heiden, die Firma mit Schotter. Für Martin Kind ein guter Deal, auch wenn er dafür in die Vereinshymne die gesponserte Zeile „Stark wie eine Wand“ einfügen musste.

In einer Umfrage bezeichneten zwei Drittel aller Befragten bezeichnen den neuen Stadion-Namen als „Katastrophe“, was Kind nicht anders erwartet hat und ihm völlig egal ist. Kleines Problem: Wie bekommt man den Namen des neuen Sponsors in Leuchtbuchstaben aufs Dach des Heiden-Heims, ohne dass das große „H“ am Nordeingang leuchtet und das kleine „a“ von „Arena“ auf dem Kassenhäuschen vorm Südeingang steht?

Am nächsten Tag der Abstellwoche stellt Martin Kind seinen Nachfolger ab. Er kündigt Robert Schäfer, dem Twumasi der Geschäftsführer-Gilde. Königstransfer und Bestverdiener ohne Bindung zu Hannover 96, manche sagen: ohne Bindung zu Fußball. Jetzt muss Kind wieder ran. Der sagt, dass er den Job nicht noch zehn Jahre machen will, auch nicht fünf oder drei. Das klänge nach klarer Zukunftsorientierung, wenn er das nicht alle fünf oder drei Jahre sagen würde. Wie wir ihn kennen, macht er nochmal 25 Jahre. Hinten neue Batterien rein, Trommel vorn Bauch, weiter geht’s.