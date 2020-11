Der Platzwart: Messi oder Alaba? Schlecht gelaunte Vereinsbosse sind beide gewohnt 

Wer kennt es nicht? Ein Schuss, ein Tor – Hannover!!! 58. Minute in Fürth, Schindler flankt von rechts sehenswert in die Mitte, Henne steht goldrichtig und versenkt. Ein Schuss, ein Tor – Hannover!!! Toller Fußball der „Roten“, Greuther Fürth hat seit Februar kein Heimspiel mehr gewonnen, letzte deutsche Meisterschaft 1929, und Edgar Prib gilt in Fürth immer noch als bester Fußballer des Vereins aller Zeiten – was soll da schiefgehen? Antwort: alles!

Zwar gehört Hannover 96 seit diesem Wochenende mit einem Schuss aufs Tor mit Tor zu den effektivsten Profiteams in Europa, aber wenn der Gegner vier Tore schießen darf und du nicht zweimal, dreimal oder gar viermal aufs Tor schießt, gewinnst du kein Spiel. Unter Ewald Lienen wäre das nicht passiert. In Hannover wird der Tag der desaströsen Niederlage noch am Sonntag zu einem regionalen Feiertag erklärt, gefeiert wird ab jetzt jedes Jahr am 1. November der „Tag zum Vergessen“. In Fürth feiern sie Allerheiligen.