Healing Hans sei Dank! 2022 gegen Bayern - mit gesundem Felipe in der 96-Startelf

Es ist eine wilde Welt da draußen auf den Sportplätzen der 2. Liga: Tore, Gegentore, Anpfiff, Abpfiff, und dann in Überzahl am Niederrhein ein weiteres Jahr Unterhaus klar machen – das ist Hannover. Wer immer schon gemeinsam mit Schalke 04 und dem HSV 2022 den Wiederaufstieg feiern wollte, der ist bei 96 genau richtig. Aber damit nicht genug. Diese Woche standen die Spieler vor der Wahl: Vaterschaft und Faserriss? Schindler, Hult und Muslija haben sich nach Rücksprache bei Patrick Twumasi für Vaterschaft entschieden, der komplette Rest offensichtlich für die andere Option. Anzeige Wobei wir seit dieser Woche wissen: Verletzungen im Allgemeinen und Faserriss im Speziellen – alles Ansichtssache. Was in Hannover noch wie eine astreine Muskelverletzung mit mehrwöchiger Pause aussieht, schafft’s in München kaum von Wartezimmer in den Behandlungsraum. Wäre Felipe 2012 zu den Bayern gegangen, er wäre als achtfacher deutscher Meister ohne Krankenakte in die 2. Türkische Liga gewechselt. Der Mann, der das möglich macht, heißt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, ein Ostfriese, wie der Name schon sagt. Die Menschen von dort fühlen Verletzungen, egal als XXL-Ostfriese an Pferdeschenkeln oder als „Dr. Mull“ an Kickerbeinen.

Es gibt eine Szene, in der Bayern-Trainer Gyula Lorant dem Spieler Branko Oblak nach einem Zehenbruch den Gips abnimmt und trainieren lässt. Zitat: „Wir haben früher den Meniskus reingekloppt und sind weitergelaufen – du läufst jetzt!“ Müller-Wohlfahrt habe sich daraufhin um Oblak gekümmert, der in Spielweise und Vokal-Anlaut an Overath erinnert haben soll, man wüsste sicher mehr, wenn es damals schon Bewegtbilder vom Sport gegeben hätte. Von Müller-Wohlfahrt weiß man, dass er in jungen Jahren mit Hippokrates und dem Lied „Aeskulappert die Mühle am rauschenden Bach“ auf den Lippen von Ephesos nach Theben zog und er sich dann nach seiner irrtümlich Molière zugeschriebenen Doktorarbeit „Le Malade imaginaire“ an der Seite von Ferdinand Sauerbruch in München niederließ, um fortan Franz Beckenbauer und Prominente zu behandeln. Nach der Paderborn-Partie soll Marvin Ducksch bei „Healing Hans“ gewesen sein. Zweite Meinung einholen, fragen kostet nix. Von wegen. Wie sich schnell rausstellte, macht Müller-Wohlfarth „Alle Klassen“, nicht „Alle Kassen“.

In Hannover hatte Marvin Ducksch noch Muskelfaserriss, Diagnose gestellt nach einer Untersuchung mit Magnetresonanztomographie, sauteuer, die Behandlung wird gesteuert von Mission Control in Houston, Texas. Mission Control braucht Dr. Mull nicht, er hat Matthäus, Usain Bolt und Eric Clapton ausschließlich mit Fingerspitzengefühl geheilt, eines seiner Bücher heißt „Mit den Händen sehen“. Von Clapton hätte er als Salär gern den Namen Slowhand übernommen, ging aber, wie der Ostfriese sagt, Leer aus. Bei Marvin Ducksch hat Dr. Radarfinger sich dann also auch mal mit den Händen umgeguckt. Diagnose: Ducksch ist fit wie ein Turnschuh, insgesamt ein paar Tore zu wenig, aber ansonsten: Daumen hoch. Mit der erhellenden Nachricht, dass er nun doch nicht verletzt sei, fand sich der Mittelstürmer in Düsseldorf auf der Ersatzbank wieder und spielte später sogar mit. Nicht schlecht für einen Muskelfaserriss.

