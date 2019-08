Der Platzwart: 96 fliegt im Pokal raus - und kann sich endlich auf die Liga konzentrieren 

Pokalpleite in Karlsruhe, Aufatmen in Hannover: Der Druck ist raus. 96 kann sich ab sofort komplett auf den Wiederaufstieg konzentrieren. Oder aufs Fußballspielen. Oder im Idealfall ja sogar auf beides. Normalerweise setzt diese Konzentrationsphase erst Ende Oktober ein, nach der zweiten Hauptrunde im DFB-Pokal. Das ist dieses Jahr nach langer Zeit mal wieder anders. 0:2 im Wildpark, wo man noch vor einem Jahr ebenso verheißungsvoll wie trügerisch 6:0 gewann und bis heute die Stadion-Pizza nur mit Käse „Mirko Slomka“ heißt.

Die drei ehernen Pokal-Gesetze in Hannover

Was das Ausscheiden ein wenig schmerzlich macht: Zweite Runde im DFB-Pokal – für die Profis aus Hannover war das über viele Jahre überhaupt kein Problem. Erstrundengegner wie Anker Wismar, Nöttingen, Victoria Hamburg, Kassel, Offenbach und Bonn wurden in Serie leichtfüßig aus dem Weg geräumt. Ein Weiterkommen war mehr oder weniger Ehrensache, damit man standesgemäß in der zweiten Runde an dicken Brocken wie Darmstadt oder Aalen scheitern konnte. Nicht umsonst heißen die drei ehernen Gesetze des Wettbewerbs in Hannover: „Kleine haben ihre eigenen Gesetze“, „Den Pokal gibt es nicht“ und „Achtelfinale, 19 Uhr Vereinsheim, fürs leibliche Wohl ist gesorgt“. Das letzte Mal, dass in der ersten Runde Schluss war, war 2010 gegen Elversberg, als Mikael Forssell seinen Elfer in die Wolken drosch. Danach gewann man im Europapokal. Das wird diese Saison vermutlich nicht so sein.

Alles wie immer

Die 96-Verantwortlichen fragen sich, wie das passieren konnte. Denn die Elf präsentiert sich in Karlsruhe in altbekannter Bundesliga-Form, spielt gewohnt berechenbar, mit einer Mischung aus Fahrlässigkeit und Naivität, und sogar das vermeintlich abhandengekommene Verletzungspech blitzt kurzzeitig wieder auf. Alles wie immer. Trotzdem reicht’s nicht. Ratlosigkeit. Lag es an der mehrfachen Doppelbelastung von Hin- und Rückfahrt, Angriff und Verteidigung? Kann Mirko Slomka in Karlsruhe einfach nicht gewinnen? Gibt es einen Zusammenhang, wenn der eine Marvin dicke Chancen nicht nutzt und der andere Marvin davon einen dicken Hals bekommt? Gilt dicker Hals als Sportverletzung, selbst wenn Felipe die noch nicht hatte? Oder sind die neu formierten „Roten“ auf dem Platz selbst dann zu grün, wenn Jung in der 20. Minute vorsichtshalber vom Platz genommen wird?

Kleinkram auf internationaler Ebene

Hätte man für die Mission Wiederaufstieg eventuell sogar Geld investieren müssen? Zugegeben, ein abwegiger Gedanke, aber 96-Boss Martin Kind ist trotzdem ins Grübeln geraten. Bis Montag war sein Finanzierungsplan so: Walace nach China, Jonathas zu den Bayern, Albornoz über eBay-Kleinanzeigen an einen Selbstabholer – schon wären Etat und Wiederausstieg gerettet. Sollte der Jan Schlaudraff irgendwie machen. Hat der Jan Schlaudraff dann irgendwie nicht hingekriegt. Stattdessen Kleinkram, wenn auch auf internationaler Ebene: Gloster nach Holland, Walace über China nach Italien, Schwegler über Singapur nach Sydney und Tschauner über die Grenze nach Sachsen.

Aber so kann man selbst in der 2. Liga natürlich nicht arbeiten. Hat sich auch Thomas Doll gedacht und ist in die Champions League gewechselt. Alt-Ungar Doll ist jetzt Neu-Zyprer und hat mit der Betriebsmannschaft eines olivenölverarbeitenden Betriebes gerade die CL-Playoffs erreicht. Er spielt demnächst gegen Ajax Amsterdam. Pflichtspiel. Hannover 96 spielt demnächst gegen Wehen Wiesbaden – auch ein Pflichtspiel. Martin Kind ist darüber nicht glücklich. Deshalb hatte er für Mittwoch Jan Schlaudraff und Mirko Slomka zu einem lockeren Gedankenaustausch in den unbeleuchteten und feuchten Kokenkeller eingeladen. Tagesordnungspunkte: Drecksäcke, Tore, Siege und Punkte. Alles wie immer.