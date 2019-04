Der Platzwart: Vor dem #ROXIT gilt bei 96 - alles auf Hannover!

Der Gang in die 2. Liga scheint für Hannover 96 in dieser Saison unvermeidbar. Es wäre der siebte Abstieg der Vereinsgeschichte. Oft ging es aber schnell wieder hoch. Das sind die Auf- und Abstiege der Roten seit Gründung der Bundesliga. ©

Letzte Phase der Roten vor dem #Roxit: Alles auf Hannover! Vorbei die Zeiten, als Commander Kind bei Abstieg noch Ohrschlusspanik bekam und einen Rechtsaußen wie Marius Wolf erst in die 2. Mannschaft und dann zum Loser-Verein Eintracht Frankfurt ziehen ließ, wo Wolf den Loser-DFB-Pokal gewann, um anschließend für viele, viele goldene Taler nach Dortmund zu wechseln. Aber was ist schon Geld für einen wie Martin Kind?

Dafür entwickelt Hannover 96 eine bemerkenswerte Routine beim Gang in die Zweitklassigkeit, selbst Nürnberg oder Bochum könnten da noch lernen. Der Modus: Scheiß-Hinserie, kaum Punkte, schlechte Laune. Zur Rückserie neuer Trainer namens Thomas, mit dem ein Polster auf die Nichtabstiegsplätze erarbeitet wird, noch schlechtere Laune. Nach den Ausreden geht das Haargel aus, die zweite Liga ist Mitte April zum Greifen nah, als Belohnung bekommt der Trainer zum Geburtstag eine Managerentlassung geschenkt. Mal was ganz anderes.

Dafür weiß Kind heute, was zu tun ist. Er installiert das Hannover-Modell! Mit 96-Akteuren, deren Poster sich Teenager noch übers Bett hängen konnten, ohne in der Clique sofort isoliert zu werden. Es kursieren Namen wie Cherundolo und Lala. Altin Lala ist Albanorddeutscher und seit Jahren in der IG Mental, ein idealer Kandidat für den Motivationsbereich. Axel Haverich müsste zwar zusammenflicken, was nach der Trainingseinheit übrig bleibt, aber man will ja aufsteigen, da sollte man nicht zimperlich sein.

Der Platzwart künftig Printbeauftragter bei 96?

Als Eckencoach kommt Nebojsa Krupnikovic ins Spiel, seine unnachahmlichen Hereingaben würden in den Abwehrzentren von Sandhausen bis Heidenheim aus unterschiedlichen Gründen Verwirrung stiften. Uffe Bech ist dafür. Für die Freizeitgestaltung stünden Jan Simak und Jiri Stajner bereit, die Öffentlichkeitsarbeit sollen sich Mikro Slomka (TV), der Platzwart (Print) und der begnadigte Dieter Schatzschneider (Rest) teilen. Auch der Name Dieter Hecking fällt. Man weiß nur nicht, für welche Position. Es könnte auch die hängende Spitze sein.