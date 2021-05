Gewohnte und ganz neue Flexibilität bei 96: Der Platzwart blickt zurück (Teil 2)

Februar

Hannover 96 dreht richtig auf. Fünf Spiele, viermal nicht verloren, acht Punkte, dazu Derbysieg Nummer zwei und Platz acht. Gönnertum zieht ein, gegen Düsseldorf spielen die Roten in Überzahl wie in Unterzahl, sodass selbst Felix Klaus trifft. Mit dabei: Marvin Ducksch, der Mann mit der Flexdiagnose. Sein Oberschenkel regeneriert von „Muskelfaserriss“ am Montag auf „kerngesund“ am Sonntag – ein medizinisches Wunder, das Martin Kind aufhorchen lässt. 96 wähnt sich am Beginn einer großen Serie und will unbedingt weiterspielen. Die Zukunft wird zeigen: Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist.

Der andere HSV übt gegen Erzgebirge Aue das Ergebnis 3:3 und verfehlt es bei der 2:3-Niederlage gegen Schlusslicht Würzburg knapp. Ab jetzt ist richtig Rückrunde in Hamburg.

März

Bei Gesundheitsanalysen zeigt sich Hannover 96 weiterhin flexibel. Genki Haraguchi wird erst in Quarantäne gesteckt und danach negativ getestet. Eine der Folgen ist, dass Hannover 96 im März nur ein Spiel bestreitet, was besonders den Fans Freude macht, die in Ermangelung an Stadion und Kneipe wegen 96 in ein Sky-Monatsticket investiert haben und nun Luschenfußball aus der Champions League gucken müssen. Dabei hatte es mit einem 1:1 von 96 in Aue so hochklassig angefangen.

Der andere HSV stimmt sich mit einer 0:1-Arbeitsniederlage auf die Mission Platz vier ein, neben dem Fischbrötchen mit Thioune­fisch Zwiebel liegt neu das Fischbrötchen Horst. Nur so.