96, der HSV, Fischbrötchen und tote Pferde: Der Platzwart blickt zurück (Teil 1)

Zweite Zweitligasaison in Folge für Hannover 96, korrigierte Zielvorgaben: Nach direkter Wiederaufstieg startet 96 im August 2020 Kinds Zielvorgabe „Wir müssen jetzt hoch!“. Kenan Kocak lässt wissen, er sei „kein Freund von langfristigen Zielen“. Dass er auch kein Freund von kurzfristigen Zielen ist, wird sich erst im Laufe der Spielzeit herausstellen. Anzeige Wirtschaftlich folgt 96 in dieser Saison der „Linie der Vernunft“, Kocak setzt durch, dass in 96-Spielanalysen offiziell die Kategorie „Mangelndes Spielglück“ in Prozenten ausgewiesen wird. Und beim Hamburger SV bereiten sie sich auf den sicheren Aufstieg vor. Ein doppelter Blick zurück.

August Testspiele – ganz wichtig. Gegner sind Roda Kerkrade, KFC Uerdingen und irgendein Verein im Burgenland auf einem von Raben verwüsteten Trainingsplatz. Das ist Zweitklassigkeit wie aus dem Bilderbuch! Kocak hat schon vorm ersten Spiel schlechte Laune, er wird seine Stimmung auf diesem Niveau Woche für Woche stabilisieren. Der jährliche Vollumbruch sieht 2020 so aus: Für Zieler, Bakalorz und Prib holt Sportchef Gerry Zuber Spieler mit „viel Potenzial“ und Defiziten im „fußballspezifischen Grundlagenbereich“. Gemeint waren Patrick Twumasi, Simon Falette und Kingsley Schindler, aber das konnte ja keiner wissen. Beim anderen HSV ist die Euphorie grenzenlos: Junger Trainer, tolle, teure Spieler, das beste Stadion der Liga und die besten Fischbrötchen der Welt. Das erste Mannschaftstraining findet auf der Mönckebergstraße statt, Hundertausende verfolgen die Übungen, der NDR überträgt live. Der Senat der Hansestadt lässt den Rathausbalkon verbreitern, damit alle Funktionäre Platz haben. September Was ist das? 3:2 gegen Würzburg. Im Pokal. 96 in der zweiten Runde. Droht ein neues 1992? Dagegen sprechen blöde Gegentore in der Schussphase, ein Motiv, das 96 kultivieren wird. Dann Ligastart mit einem 2:0 gegen den KSC. Schon wieder ein Sieg. Zwei Spiele in Folge gewonnen. Eine Serie, so viel ist klar.

Kenan Kocak ist seit 17 Spielen zu Hause ungeschlagen, Martin Kind gibt Interviews, inhaltlich geht es um Spiele gegen Bayern und Schalke, Fernsehgeld und so. Damit die Euphorie nicht überkocht, bereitet sich Kocak mit einem 1:2 in Osnabrück aufs Derby vor. Der andere HSV bereitet sich mit einem 1:4 gegen Dynamo Dresden auf den Aufstieg vor. Daniel Thioune isst sein erstes Fischbrötchen, er überlebt. Oktober 4:1 kann 96 auch. Erst Derbysieg – Peine-Ost beim 4:1 chancenlos, Kenan Kocak bester Trainer aller Zweiten, später ein 1:4 gegen Fürth, zwischendurch 0:1 gegen Paderborn und 3:0 gegen Düsseldorf. Gegen Paderborn in der Startelf: Simon Falette, ein junger Mann, der gerade von einer Länderspielreise zurückgekehrt und ohne 96-Training aufgelaufen ist. Seine Mitspieler erkennt er an der Trikotfarbe. Meistens. Der andere HSV ist nach fünf Siegen am Stück Tabellenführer. Training immer noch auf der Mönckebergstraße, die Ehrenbürgerschaft für Daniel Thioune ist in Vorbereitung, der Balkon nahezu fertig, ein Fischbrötchen ist nach dem Trainer benannt worden: Thioune-Fisch mit Zwiebeln.