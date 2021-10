Obacht, Simon Terodde! Jetzt leakt der Platzwart Schattos "Pizza-Papers"

28. Juli 1979, Nordsee-Stadion in Bremerhaven. Hannover 96 zu Gast beim OSC, 2. Bundesliga Nord. In der 7. Minute schießt Dieter Schatzschneider auf das Tor von OSC-Keeper Erich Busch. Drin das Ding, 96 gewinnt den Saisonauftakt locker mit 4:2, Schatto steuert drei Tore bei. Anzeige Jahrelang lernten die Kinder in den Grundschulen Hannovers, dass Dieter Schatzschneider DER Rekordtorschütze der 2. Bundesliga ist, 154 Buden zwischen 1978 bis 1987, davon 132 für Hannover. Ein Rekord für die Ewigkeit, heißt es in den Lehrbüchern, genauso unerreichbar wie Gerd Müllers 40 Tore in einer Saison und Bob Beamons Sprung über 8,90 Meter.

Dann kamen die DFL und Simon Terodde. Nach Sichtung von Videomaterial wird Schatzschneider das 1:0 gegen Bremerhaven aberkannt, angeblich war es ein Eigentor von Uwe Groothuis. Herausgefunden hat das auf Anweisung der DFL die „Bundessichtungsstelle für Tore und Spielverläufe auf VHS-Videos“ (BTSV), angesiedelt angeblich in einem Braunschweiger Keller. Bleiben noch 153 Treffer, die natürlich viel leichter zu erzielen sind, sogar von einem wie Simon Terodde. 153 Tore? Dieter Schatzschneider ist konsterniert. Was kommt als Nächstes? 152? Wenn die in Braunschweig so weitermachen, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis er als Chancentod in die Fußballgeschichte eingehen wird. Oder als Ducksch. Am nächsten Spieltag kommt Terodde mit Schalke 04 nach Hannover, eventuell spielt er sogar. Der Rekord futsch, und das im eigenen Wohnzimmer – das gilt es zu verhindern. Seit Tagen sitzen Schatzschneider und seine Getreuen in Kleinburgwedel rund um die Uhr inmitten von Stapeln leerer Pizzakartons und sichten Filmmaterial von Teroddes Spielen. Sie halten beim entscheidenden Pass das Bild an, malen mit Edding Linien auf den Bildschirm und prüfen abgefälschte Bälle auf den Grad der veränderten Flugkurve. Aktueller Zwischenstand: 85 Fälle von hauchdünnem Abseits, Hand im Spiel, Eigentor oder Tomaten auf den Augen. Dazu um die 50 Spiele mit Terodde-Tor, in denen sein Spielerpass entweder abgelaufen oder nicht auffindbar gewesen sein soll. Bleiben 18 Tore, alles Elfmeter, drei davon mit Glück. Kingsley Schindler hat auch 18 Zweitliga-Tore auf dem Konto. Aber der spielt jetzt ja 1. Liga – Schatzschneider ist beruhigt.