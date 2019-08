Der Platzwart: Hannover 96 und das Wunder im Double-Ducksch-Dome

Hannover hat ein Auswärtsspiel gewonnen. Hat Hannover ein Auswärtsspiel gewonnen? Gewonnen hat Hannover – ein Auswärtsspiel. Ein Auswärtsspiel – Hannover hat gewonnen! Fünf Wörter, man kann sie drehen und wenden, wie man will, es bleibt: ein Wunder. Denn Hannover 96 hat ein Auswärtsspiel gewonnen. Im Ligabetrieb. Ein Pflichtspiel. Erste Mannschaft. Der Männer. Fußball. Der „Kicker“ bewertete das Spiel als „zähe Partie, in der vieles Stückwerk blieb“. Aber was weiß schon der „Kicker“?

666 Tage - Das ist ganz schön lange!

Wahrscheinlich wissen die beim „Kicker“ noch nicht mal, wie lange Hannover 96 auf einen Pflichtspiel-Auswärtssieg gewartet hat. 666 Tage! Das ist ganz schön lange. Und ganz sicher kein Zufall. Die Zahl 666 steht bereits in der Offenbarung des Johannes, der mit Abstieg, Auswärtsfluch und Apokalypse die drei zentralen Geißeln der Menschheit präzise prophezeit hat. Aber wie heißt es so schön bei Wilhelm Busch? „Wehe-Wehe Wiesbaden – wenn ich auf das Ende sehe.“ Oder so ähnlich.

Brita, was für ein schöner Name

Drei Punkte in der Fremde – für die meisten Mannschaften kein Problem. Zum Beispiel Leipzig. Gewinnt ein Auswärtsspiel in Berlin, 4:0 gegen einen Liganeuling. Schulterzucken in der Sachsenmetropole, einzig Nagelsmann zeigt Reaktion, Verdauungsprobleme vom Leipziger Allerlei. Hannover 96 gewinnt ein Auswärtsspiel, 3:0 ebenfalls gegen einen Liganeuling – und für die 1000 mitgereisten 96er wird die Brita-Arena zum zweitschönsten Ort der Welt und zur besten Brita-Arena aller Zeiten. Überhaupt, Brita. Was für ein schöner Name. In Hannover nennen Eltern ihre frisch geborenen Töchter Brita. Oder Florent. Oder Flora oder Brikett. Das Stadion wird vom Gästeblock feierlich in Double-Ducksch-Dome umbenannt. Warum hat 96 nicht viel früher gegen Wiesbaden gespielt, anstatt sich mit widerborstigen Truppen wie Regensburg oder Karlsruhe rumzuschlagen?

Bei Hannover 96 beginnen umgehend die Arbeiten an einem Web-Tutorial, das jüngeren Fans „Auswärtssieg“ erklärt. Drei Punkte auf fremden Platz? Nicht wenige 96er halten das für eine dieser verrückten Regeländerungen der DFL.

96 siegt, der nächste Neuzugang kommt

Erfolg macht natürlich attraktiv und spricht sich rum. Kaum sackt 96 den ersten Dreier der Saison ein, unterschreibt der nächste Neuzugang. Emil Hansson, ein in Norwegen geborener schwedischer Nationalspieler, der in Holland die alte Frisur von Stefan Effenberg auftragen musste. Mit dieser Kombination wäre auch die Passquote von Miiko Albornoz kompensiert, der als schwedisch-chilenischer Finnland-Freund von Deutschland nach Griechenland wechseln würde, wenn ihn jemand nähme. Was auffällt: Emil Hansson hat sich in der Vergangenheit verdächtig oft in blau-gelber Fußballkleidung fotografieren lassen. In Hannover haben sie ihn vielleicht auch deshalb mehrere Medizinchecks absolvieren lassen und den Standardtext für Neuzugänge (Traditionsverein, tolle Fans, nächster Schritt, sofort weiterhelfen) um den Passus erweitert, er freue sich darauf, „in Hannover zu leben“.

Neuzugang Nummer sechs, Jannes Horn vom 1. FC Köln, ist sogar in Braunschweig geboren. Horn war einer von zwei Hörnern bei der Geißbockelf. Auch Horn soll Albornoz ersetzen, für den sich neben Griechenland angeblich auch Einhorn Köln interessiert. Wenn die Offenbarung des Jannes zu einem Sieg gegen Fürth führt, könnte Horn seinen Geburtsort in dieser Saison wiedergutmachen.