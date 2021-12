Winterruhe = Analysezeit: Der Platzwart weiß, wie zufrieden 96-Boss Kind zurückblickt

Der Winter ist die Jahreszeit, da auch 96-Boss Martin Kind ein wenig zur Ruhe kommt – jedenfalls für seine Verhältnisse. Er schläft aus, steht gemütlich um 4.30 Uhr auf und isst das Brötchen von gestern, das er sich heute Morgen frisch gekauft hat. Es ist die Zeit der Bilanzen und Inventuren: Hörgeräte, Trainer, Stürmer – was geht? Was muss in diesem Jahr noch umbrochen werden? Ein Rückblick mit To-do-Liste.

Stadion: Heißt Niedersachsenstadion. War nie anders.

Neuzugänge: Vorbereitung ist das A und O, sagen Trainer. Deshalb beginnen so viele Mannschaften die Saison mit der A-Jugend und kaufen einen Monat nach Saisonanfang noch durchs halbgeschlossene Transferfenster eine halbe Mannschaft. Das erhöht die Flexibilität und verhindert lähmende Routinen. Bei Hannover 96 ist es bis zum September immer wieder eine Überraschung, wer gerade neben dir spielt. Gut, dass der Name auf dem Trikot steht. Wintertransfers? Wer wollte das in einer Mannschaft ausschließen, in der immer Umbruch ist, auch, wenn man gar nicht damit rechnet. Nicht alle Mannschaften haben einen Stürmer, der in einer Saison gegen einen Gegner für und gegen sie getroffen hat, ohne dabei ein Eigentor zu schießen.

Was die Zukunft bringt? Denken wir nicht zu kurzfristig, alles ist Teil eines großen Plans.

Alle Jahre wieder,

kommt der Martin Kind,

mit Ideen nieder,

die martinkindlich sind.

Kehrt auf seinen Wegen

Anzeige

ein ins Unterhaus,

will noch viel bewegen

sieht ganz munter aus

Bleibt noch bis die Pforten

Nach Europa offenstehn

Heißt mit anderen Worten

Er wird 110

Frohe Weihnachten, wünscht der Platzwart.