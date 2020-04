Happy Birthday! 124 Gründe, warum man Hannover 96 einfach lieben muss

Das Gründungsdatum (1): Der 12. April, ein historisches Datum, Hannover 96 ist in bester Gesellschaft – Joschka Fischer, Rock around the Clock, Götz von Berlichingen, Dynamo Dresden und der größte Schwimmkran der Welt. Das Gründungsjahr (2): 1896, ein historisches Jahr, Hannover 96 ist in bester Gesellschaft – es gründen sich auch die TSG Ahlten, der aktuelle Walace-Klub Udinese Calcio, die Kunsthalle Budapest und der Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft.

Jiri Stajner (4), der in einem Spiel mehr gute Laune verbreiten konnte als ganze Mannschaften in einer kompletten Saison, sein Treffer zum 2:2 gegen Gladbach, seine Vorlage am 8. November 2006, als er in München Martin Demichelis den Ball wegnimmt und für Szabolcs Huszti auflegt – Auswärtssieg gegen die Bayern! Alles an Abel Xavier (5), außer Fußball. Den Sponsor, der nach Corona die Eier hat, dem Niedersachsen-Stadion (6) seinen richtigen Namen wiederzugeben.

Die weltweit einzigartigen kniehohen Ecken von Nebojsa Krupnikovic (7). Die 32. Minute (8) im Spiel gegen Bremen, als Wolf-Dieter Ahlenfelder tiefenentspannt die 1. Halbzeit abpfiff. Die Gänsehaut und die gesamte Mannschaft (26) im elektrisierenden Europa-League-Quali-Heimspiel gegen den FC Sevilla und die folgende Europa-League-Saison. Admiral Theo (27), der Erfinder des 96-Merchandisings.

Altin Lala (29), seine Freude über sein einziges Bundesligator – gegen die Hertha –, und wie er in einem Prominentenspiel 2017 gegen Holzminden wegen übertriebener Härte die rote Karte sah. Felipes gesammelte Verletzungen (64). Jan Simaks (65) beidfüßige Dribblings. Fünf Minuten davon ersetzen immer noch eine ganze Reihe von handelsüblichen Drogen.