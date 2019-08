Der Platzwart: Martin Kind und der Brocken der Woche

Schon vor Monaten haben sich Dirk Roßmann und Martin Kind zu einem Buddy-Wochenende verabredet, Wandern im Harz. Der erste große Brocken der Woche. Die beiden treffen sich in Bad Lauterberg. Roßmann trägt Wanderstiefel aus Wendelsteiner Gamsleder mit kantenstabiler Multigrip-Profilsohle, seine ausschließlich aus alten Bananentüten in Monaco recycelte Outdoorjacke ist winddicht, atmungsaktiv und hat sagenhafte 100 000 Millimeter Wassersäule. Der Trekkingrucksack ist lawinensicher und bietet Platz für ein Zweimannzelt, einen Ersatzreifen und Sil aus der Tube.

Wo ist Martin Kind?

Jan Schlaudraff kann sein Glück kaum fassen. Auch bei der TSG Bad Karlshafen denkt man über Jonathas nach und will eine vegane Fangopackung nach dem Stürmer benennen. Außerdem hat Salih Özcan angebissen. Das Mittelfeld-Ass will aus Köln weg, lieber Bakalorz statt Beierlorz. Der Vertrag ist unterschriftsreif, alles geregelt, Özcan steht in kurzer Hose beim 96-Vereinsarzt und wartet auf die Untersuchung – was fehlt, ist die finale Freigabe des Deals durch den Chef. Wo ist Martin Kind?

Jan Schlaudraff hängt sich ans Handy. An diesem Nachmittag sind Martin Kind und sein Kumpel Dirk Roßmann beim Windbeutelkönig am Okerstausee. Kein Handyempfang, dafür Windbeutel mit Sahne und Fischfilet, so groß wie ein Indianerzelt. Martin Kind versucht, Schlaudraff übers Festnetz auf dessen Handy zu erreichen – dauerbesetzt. Bei seiner Rückkehr wird er dem Schlaudraff mal erklären, dass der nicht so viel privat telefonieren soll. Beim zweiten Windbeutel erzählt Dirk Roßmann die Geschichte, wie er einmal auf einen Baum …