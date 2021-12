Der Platzwart: Neues von der Reiß-Leine - oder vom ganz normalen 96-Trainerchaos

Trainertage bei Hannover 96. Eine ganz normale Woche Anfang Dezember beim lustigsten Zweitligisten aller Zeiten.

Anzeige

Montag: Hannovers Hausgewässer heißt nicht umsonst Reißleine. 96 stellt nach nur acht sieglosen Spielen in Serie Jan Zimmermann frei, also den Trainer, dessen „Auffassung von Fußball hervorragend zur künftigen Philosophie und Strategie von Hannover 96“ passt. Hat Martin Kind bei der Vorstellung von Zimmermann im Mai gesagt. Was Kind nicht gesagt hat: Philosophie und Strategie von Hannover 96 sind Arbeitsgrundlagen von extremer Beweglichkeit, chamäleongleich und voll flexi. Zum Trost wird Zimmermann bei der Verabschiedung umgehend zum sympathischsten Ex-Trainer aller Zeiten ernannt.

Dienstag: Während sich Zimmermann von der Mannschaft verabschiedet, glühen in der 96-Geschäftsstelle die Handy-Leitungen. Kohfeldt weg, Korkut weg, Kocak trainiert international, außerdem sind Trainer, die mit der Buchstabenkombination k.o. anfangen, im Abstiegskampf so passend wie Jens Keller. Die Folge: Hektik. Ein neuer Mann muss her, am besten jetzt mal wieder einer mit Erfahrung. Am Sonntag kommt Hamburg. Ein gewisser Daniel Thioune ruft an. Thioune ist nicht gerade ein alter Hase, aber er kennt den nächsten Gegner von früher. Das passt perfekt zur Philosophie und Strategie von Hannover 96. Jedenfalls für ein Spiel. Voll flexi halt. Thioune ist Favorit.