Peter is in da Clubhouse! Und der Platzwart weiß, mit wem er (nicht) plaudert...

Wer bei Clubhouse ist, gehört zur digitalen Elite: Jens Spahn, Toni Kroos, nicht zu vergessen Bodo Ramelow. Und jetzt Peter Neururer. Also angemeldet, eingetreten und ... Peter is in da House. Problem: Was macht man da eigentlich? Neururer macht erstmal einen eigenen Raum auf, später will er ihn bescheiden „Audienzzimmer im Petersdome“ nennen.

Peter Neururer ist bei Clubhouse. Clubhouse ist der neueste heiße Scheiß im Internet. Als die 96-Trainerlegende sich das letzte Mal intensiv mit dem Internet beschäftigt hat, war „Moorhuhn“ noch der neueste heiße Scheiß. Jetzt also Clubhouse. Neururer hat sein halbes Leben in Klubhäusern verbracht, unter anderem in Hannover. Auch aus diesem Grund ist die neue Laber-App genau das Richtige für ihn. Die Einladung zu Clubhouse kam vom Leiter der „Jeans Fritz“-Filiale aus Gelsenkirchen-Horst. Peter Neururer pflegt Beziehungen mindestens so intensiv wie sein Beinkleid, und irgendwann zahlt sich das dann natürlich auch aus.

Der Algorithmus ordnet den Neuling ein zwischen den Räumen „Talk less do more“ und „Ruheraum“. Immerhin, Trefferquote: 50 Prozent. Wir lernen: Künstliche Intelligenz hat noch einen weiten Weg vor sich. Die Folge: Die einzige Person im Neururer-Raum ist Peter Neururer. Hätte man vorher gewusst, dass Neururer sich bei Clubhouse einloggt, hätte man Bodo Ramelow vorbeigeschickt, der ist neuerdings auch recht einsam dort. Oder Röhrenexperte Gerhard Schröder zusammen mit Digital-Guru Carsten Maschmeyer, die sollen sich da auch rumtreiben. Den Moorhuhn-Raum auf Clubhouse sucht Neururer bis heute vergeblich.

Martin Kind, Kenan Kocak und Gerry Zuber haben ihr eigenes Clubhouse, in dem sie an den letzten, kalten Tagen des Januars gemeinsam auf Socken vor dem Kamin saßen, um sich über Transferideen zu einigen. Martin Kind hatte lecker Gurkenpunsch gereicht, alle hatten sich vorbereitet und legten Fotos von Spielern oder vom Geldspeicher auf den Tisch – man will schließlich in Oberhouse. Dann wurde nur noch wenig gesprochen, vor allem „Will ich nicht“, „Zahl ich nicht“ und „Kenn ich nicht“, anschließend einigte man sich einmütig auf ein revolutionäres Sparmodell und feierte das mit Gurkenpunsch, diesmal mit Schuss.

Und so heißt der einzige Winterzugang in dieser Saison Rasen und wurde am Montag in der HDI-Arena vorgestellt. Er war ablösefrei, machte einen stabilen Eindruck, war neunzig Minuten auf dem Platz, ging keinem Zweikampf aus dem Weg und trug zum 1:0-Sieg gegen den VfL Osnabrück bei. Der Neue soll vor allem in Heimspielen zum Tragen kommen.

Oft wird Rasen unterschätzt. Hat ja jeder, heißt es dann. Falsch! Einen Rasen hat nicht jeder, in Karlsruhe beispielsweise ziehen sie bei der Spielflächenplanung von vornherein auch landwirtschaftliche Nutzung in Betracht. Es heißt nicht umsonst Wildpark. Dafür haben sie in Karlsruhe jetzt Kevin Wimmer. In Karlsruhe freuen sie sich auf einen Spieler mit Bundesliga-, Premier-League- und Hannover-Erfahrung, in Hannover wünscht man Karlsruhe viel Spaß und freut sich auf das vorerst letzte Derby gegen Eintracht Braunschweig am Wochenende.