Der Platzwart: Mauerfall vor dem Schmid-Freistoß - Mainas Volumen reicht nicht

Was haben Elton John und Hannover 96 gemeinsam? Beide auf Abschiedstournee 2019. Unterschied: Elton John kann nur gewinnen und spielt nicht in Augsburg. 96 hat gerade, das vorerst letzte Mal. 78. Minute, es steht 1:1. Weil Hannover ein Tor geschossen hat und seit der 10. Minute durch eine Gelbe Karte amtlich beglaubigt auf Zeit spielt. Freistoß für den FCA. 25 Meter vor dem Tor, halblinks. Thomas Doll bekommt einen Wutausbruch.

Bei 96 will niemand eine Mauer bauen

Das vordere Toreck der gebefreudigen Gastmannschaft ist frei, Esser spekuliert auf eine Hereingabe auf den hinteren Pfosten, irgendwas Kompliziertes mit Kopf und so. Jonathan Schmid wird schießen. Schmid ist Franzose, trägt das französische Vaterunser, das Notre Père, als Tattoo auf seinem rechten Froschschenkel und sagt, dass er trotzdem am liebsten für die österreichische Nationalmannschaft spielen möchte. Schmid ist offensichtlich kein Intellektueller, sondern eher ein Mann der geraden Lösungen. Eine Mannschaft mit weniger als 60 Gegentoren würde die Bildung einer Mauer zwischen Schmid und Tor in Erwägung ziehen. Bei Hannover 96 hat niemand die Absicht, eine Mauer zu errichten. Thomas Doll bekommt einen Wutausbruch.

Maina - ein Schlacks an der Front

Wer jemals wissen wollte, welchen Einfluss Trikotsponsoren auf die Spielweise der jeweiligen Mannschaft haben – seit Sonntag wissen wir: keinen. Bei Hannover 96 steht seit 2014 das Bauunternehmen Heinz von Heiden vorne auf dem Hemd. Aber Mauer aufstellen? Um Gottes willen! In Augsburg stellen sie einen Mann zwischen Schmid und das 2:1: Linton Maina. Einmannmauer? Kann man machen, wenn Dieter Schatzschneider in der Bresche steht.

Der Mann, den sie Schatto nennen, weil seine kompakte Masse in der Lage ist, selbst Licht zu absorbieren. Freistöße von Franzosen schluckt ein Schatto noch vor dem Frühstück. Aber Linton Maina? Der könnte volumenmäßig in Dieter Schatzschneider wohnen und zusätzlich an Uffe Bech und Iver Fossum untervermieten. Eine Maina-Mauer ist ungefähr so effektiv wie ein Knirps-Regenschirm bei einem Staudammbruch. Schmid schießt und trifft. Thomas Doll bekommt einen Wutausbruch.