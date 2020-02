Der Platzwart: Traumkombination Horn-Ochs - oder das tierische 96-Einmaleins

Volles Stadion, tolle Stimmung, große Namen, ein dämliches Gegentor in der letzten Minute – das Bundesligagefühl ist zurück bei Hannover 96. Ein Gefühl, das besagt: Diese Mannschaft ist für alles Mögliche gemacht – nur nicht für Fußball in entscheidenden Momenten. Da gibt‘s für Gegner in Hannover nur eines: Ecke – Tor. Die Hamburger haben in der Gästekabine einen Merkzettel für die Nachspielzeit gefunden, den die Wehener vor zwei Wochen vergessen hatten: „Willst du einen Punkt ergattern, lass Ecken in den Strafraum flattern.“ Fußball kann so einfach sein. Wenn man gegen 96 spielt.

Ausnahmen: Cedric Teuchert und Linton Maina. Linton läuft, Teuchert trifft. Sie machen das seit drei Spielen so. Ganz selbstverständlich. Klappt immer. Da fragt man sich: Warum nur einmal pro Spiel? Steht so im Vertrag? Warum nicht zweimal? Oder dreimal? Oder fünfmal? Dann kann der Zieler hinten fliegen, wohin er will, und 96 gewinnt trotzdem. Aber solche Überlegungen sind natürlich hypothekisch, wie man in hannoverschen Stammtischkreisen sagt.