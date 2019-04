Der Platzwart: Warum Hennes Weisweiler bei 96 ein Trainerkandidat ist

Heldt in der Warteschleife, Schlaudraff im Hinterkopf: So will sich 96 neu aufstellen

Uffe Bech wird an die Kegelabteilung verliehen

Und plötzlich wollen und sollen tatsächlich alle mitreden. Über die Nachfolge von Horst Heldt, sofern dieser in den kommenden Tagen keinen Lebenszeitvertrag angeboten bekommt, sollen Vertreter der Dart- und Kegelsparte beraten. Uffe Bech wird im Gegenzug für eine Saison an die Kegelabteilung verliehen. Wo er aufgestellt wird, ist unklar, es heißt aber: Startneun-Garantie. In die Außendarstellung sollen die Ressorts Tanzen und Floorball eingebunden werden, Stichworte: richtige Schritte und Ball flachhalten. Die 96-Schachabteilung soll in der 2. Liga ein paar Läufer zur Verfügung stellen und den Trainerstab in die taktischen Angriffsmuster von Bauern einweihen.