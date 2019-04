Der Platzwart: Wenn 15 Punkte das Saisonziel von Hannover 96 waren, läuft alles nach Plan

Thomas Doll ist ein Mann mit Prinzipien. Wenn er einmal gesagt hat, er will den Bock umstoßen, dann stößt er ihn auch um. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. Es muss nicht zwingend mit Hannover 96 sein. Oder in dieser Saison. Oder beim Fußball. Sicher ist nur: Er wird es vorher öffentlich ankündigen. Fast wäre es in Berlin passiert, beim Abschiedsgipfel der Übungsleiter auf Abruf.

Hertha-Trainer Pal Dardai ist nach gerade einmal fünf Niederlagen am Stück von den Berlinern als Cheftrainer entlassen worden, wird aber weiter von der Hertha bezahlt, Modell PayPal. Doll – früher Modell Fun-Thomas, heute Modell leidender Angestellter – findet fünf Niederlagen am Stück eigentlich ganz normal und versteht die Welt nicht mehr. „Eine merkwürdige Saison. Schade, dass ich das alles miterleben muss“, sagte er nach dem Berlin-Spiel. Ja, wirklich schade. Auch, dass wir alle das miterleben müssen.

Es läuft alles nach Plan

Und Bock? Klar! Null-Bock, ein 0:0 der historischen Art. Das erste Auswärtsspiel der „Roten“ ohne Gegentor seit den Zeiten, da Hans Koschnick Bürgermeister von Bremen war. Kein Gegentor? Bei 96 hat man natürlich den Videobeweis angefordert – kann doch nicht sein! Im Kölner Keller scrollten sie hektisch die 94 Minuten durch – vergeblich. Da war kein Tor, selbst der Einsatz von Felipe konnte das Unglaubliche nicht verhindern.

Wenn 15 Punkte das Saisonziel bei Hannover 96 waren, dann läuft alles nach Plan. Waldemar Anton setzt schon jetzt ein Zeichen und will in Hannover bleiben. Nur eine kleine Bedingung: 96 muss die Klasse halten. Anton ist da Zweckoptimist, hat in Berlin eine „Superleistung“ seiner Truppe beobachtet und den Satz gesagt „Ich bin fest der Meinung, dass momentan alles in unsere Richtung läuft“. Was ein Punkt in den Köpfen von Spielern alles auslösen kann, die achtmal am Stück verloren haben. Halluzinogene sind M&Ms dagegen.

Seehofer, Beyoncé und der Papst sind seltener in Hannover

Wenn es doch nicht in die 96-Richtung läuft, ist Anton weg und ein Schuldiger muss her. Neuester Kandidat für den vakanten Titel Sünden-Bock: Martin Andermatt, das Phantom aus dem Kanton. Zu wenig Durchsetzungsvermögen, zu selten in Hannover – so die Kritik. Wobei man sagen muss, dass es Leute gibt, die noch seltener in Hannover sind als Martin Andermatt. Horst Seehofer, Beyoncé und der Papst zum Beispiel. Oder Barack Obama. War nur einmal in Hannover, April 2016, bei versiegelten Gullys. Am folgenden Wochenende verlor 96 1:3 gegen Schalke, Hannover stieg ab. Vielleicht ja gar nicht so gut, wenn bestimmte Leute zu viel in Hannover sind.

Wird's "Dukaten-Didi"?

Mit Spannung erwartet wird der neue Sportgeneraldirektorpräsident. Zur Wahl steht unter anderem ein Senior-Manager aus Hamburg, den sie dort nur „Dukaten-Didi“ genannt haben sollen, was Martin Kind über die Frage grübeln lässt, ob die Bezeichnung „Moneten-Martin“ ihn im Dunstkreis dieses Kandidaten schmücken würde. Bis der Neue von Kind und dem Ältestenrat des Vereins ausgewürfelt ist, macht sich Jan Schlaudraff in Horst Heldts Büro an die Arbeit. Er hat schon den Plateausessel durch einen normalen Bürostuhl ersetzt und Aschenbecher ausgeleert.

Zweitligakader? Schlaudraff hat Kontakte

Wenn es nun um die Zusammenstellung des runderneuerten Zweitligakaders geht, braucht er nur in die Kontakte seines Handys zu gucken. Lala, Schulz, Hanke, Rausch, Pinto – alle drin. Eine Brieftaube zum Analogstürmer Jiri Stajner ist unterwegs, der Tscheche spielt an einem Ort, an dem ihn transfermarkt.de nicht findet und Funknetz noch unbekannter ist als in Deutschland. Mike Hanke müsste man beim TuS Wiescherhöfen loseisen, Landesliga, Staffel 3, Westfalen. Wenn Schlaudraff am nächsten Wochenende beim Liga-Kracher Wiescherhöfen gegen Obersprockhövel auf der VIP-Tribüne (überdacht) sitzt – nicht wundern, der junge Mann arbeitet.