Der Podcast zu RB Leipzig: Pokalheld Forsberg zu Gast bei den "Rückfallziehern"

Ja, der 21. Mai 2022 geht in die Leipziger Fußball-Historie ein. An jenem Tag kämpfen RB Leipzig in Berlin gegen Freiburg und die BSG Chemie beim Chemnitzer FC um Pokal-Weihen. "Die Rückfallzieher" Meigl Hoffmann (Chemiker durch und durch) und Guido Schäfer (Fähnchen im Wind) kommen vor Aufregung nicht mehr in den Schlaf, sehen schon rot-weiß-grün-weiße Landschaften blühen und eine gemeinsame Pokalfeier auf dem Marktplatz. Mugge: Anna Loos im Union-Berlin-Trikot. Catering: Udo Liebmann von der Pfefferkiste. Moderation: Tim Thoelke und Uwe Thomas, beide in Ballonseide (atmungsaktiv) gewandet. Festredner: Philipp Köster (11,5 Freunde).

