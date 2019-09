Der Puck läuft wieder! Die Dresdner Eislöwen starten in die Saison

Dresden. Den bitteren Start im vergangenen Jahr hat Thomas Pielmeier noch nicht vergessen. „Da sind wir voller Zuversicht nach Ravensburg gefahren und dann mit einer 1:8-Pleite heimgekehrt“, erinnert sich der 32-Jährige, der auch in dieser Saison die Dresdner Eislöwen als Kapitän in die neue DEL2-Saison führen wird. „Natürlich hat man das noch im Hinterkopf“, gibt er zu und ist froh, dass die Spielzeit an diesem Freitag (19.30 Uhr) mit einem Heimspiel eröffnet wird. „Daheim vor den eigenen Fans spielen wir nun einmal besser“, weiß der Stürmer und hofft gegen den EV Landshut auf einen Sieg.

Damit wäre dann das Gespenst des Vorjahres, als die Elbestädter in den ersten vier Partien keinen einzigen Punkt holten, gebannt. „Mit einem Erfolgserlebnis würde alles etwas leichter gehen“, ist Pielmeier überzeugt. Der Kapitän bekommt in dieser Saison noch mehr Unterstützung von wichtigen Führungsspielern, denn Bradley Gratton hat sich entschieden, vier Assistenten zu benennen – Kevin Lavallée und Mario Lamoureux für die Heimspiele und Dale Mitchell und Alexander Dotzler für die Auswärtspartien. Der Coach begründet dieses System, die Verantwortung auf noch mehr Schultern zu verteilen, so: „Ich möchte, dass noch mehr Gespräche in der Kabine stattfinden.“

Für Pielmeier eine Ehre

Für Pielmeier sei es eine Ehre, auch weiter das „C“ auf der Brust zu tragen. „Das mache ich mit Leib und Seele und möchte den Klub so gut es geht nach außen repräsentieren“, betont der gebürtige Deggendorfer, der wie seine Teamgefährten dem Start entgegenfiebert. „Sechs Wochen harter Arbeit liegen hinter uns. Wir haben viel geschwitzt, viel gelernt und es ist auch manches harte Wort gefallen. Wir haben versucht, das neue System vom Coach schon gut umzusetzen und konnten besonders gegen die DEL-Klubs gutes Eishockey zeigen“, erläutert der Kapitän seine Sicht auf die Vorbereitung, fügt aber zugleich an: „Jetzt zählt jeder geblockte Schuss, jeder Check und am Ende natürlich jedes Ergebnis.“

Dabei möchte nicht nur er, dass die Saison einen anderen Verlauf nimmt als die abgelaufene: „Die Hoch und Tiefs, diese Achterbahnfahrt hat keiner gern gehabt. Das war für die Nerven nicht gut. Wir wollen kontinuierlich punkten und die schlechten Phasen möglichst kurz halten.“ Das möchte natürlich auch Bradley Gratton, der mit der Vorbereitung zufrieden war, aber auch sagt: „Es gibt immer Punkte, an denen man von Spiel zu Spiel weiter arbeiten muss. Das braucht noch Zeit, aber wir sind auf einem guten Weg.“

Gegen einen ambitionierten Aufsteiger

Mit dem EV Landshut treffen die Dresdner auf einen ambitionierten Aufsteiger, gegen den die Eislöwen in der Vorbereitung mit 5:4 gewonnen hatten. „Wir haben gesehen, dass wir sie schlagen können. Allerdings sind wir nach der 5:1-Führung zu passiv geworden. Man darf nie den Fuß vom Gas nehmen, sondern wir müssen von der ersten bis zur 60. Minute unser System durchziehen“, weiß Pielmeier.

Die Landshuter sind nach vier Jahren Abstinenz natürlich heiß auf die Rückkehr in die DEL2. Geschäftsführer Ralf Hantschke, ehemaliger Manager der Lausitzer Füchse, und Trainer Axel Kammerer haben ein konkurrenzfähiges Team zusammengestellt. Zum Kader gehört mit Tadas Kumeliauskas übrigens ein ehemaliger Eislöwen-Stürmer.

Wer bei den Eislöwen eventuell fehlen wird, wollte Bradley Gratton nicht verraten. „Wer aufläuft, entscheiden wir kurz vor dem Spiel“, meinte er nur.

