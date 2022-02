Das ist eine Überraschung: Borussia Mönchengladbach entscheidet sich mit Roland Virkus entgegen des genannten Kurses für eine interne Lösung auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor. Der 55 Jahre alte bisherige Direktor des Nachwuchsleistungszentrums soll die große Lücke schließen, die Max Eberl vor drei Wochen mit seinem ebenso überraschenden Rückzug aus dem Profi-Geschäft hinterlassen hat. Das gab der Klub am Dienstag bekannt . Doch wer ist der in der Branche größtenteils unbekannte Virkus? Der SPORT BUZZER stellt den Eberl-Nachfolger vor.

Der in Mönchengladbach geborene Virkus steht seit 1990 in Diensten der Borussia und arbeitete zunächst als Jugendtrainer der U15, U17 und U19-Teams. Seit 2008 war der Inhaber der UEFA-A-Lizenz Direktor des Nachwuchsleistungszentrums. " Für mich ist diese neue Aufgabe eine großartige Herausforderung, die ich mit Demut und Respekt, aber auch mit großer Freude und voller Kraft angehe. Ich weiß, dass ich hier nicht alleine bin, sondern ein tolles Team an meiner Seite habe ", sagte Virkus.

Der 55-Jährige ist verheiratet und hat drei Söhne (20 und zweimal 17 Jahre alt). Virkus war bereits als Nachwuchs-Trainer in Gladbach erfolgreich. Bei der U17 der Borussia erreichte er in 50 Spielen einen Punkteschnitt von 2,28 Punkten - keine schlechte Quote. Ende 2008 wechselte er dann in administrativen Bereich und übernahm die Arbeit als Nachwuchskoordinator. Jetzt soll er als Sportdirektor die Gladbacher fit für die Zukunft machen.