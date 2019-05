Der Rücken: Leipziger Wasserspringer Stephan Feck bricht Saison ab

Leipzig. Sein letzter Wettkampf liegt nun schon 16 Monate zurück. Wenn die deutschen Wasserspringer in der kommenden Woche bei den nationalen Titelkämpfen in Berlin und die WM-Tickets für Südkorea kämpfen, wird der Name Stephan Feck erneut in den Startlisten fehlen. Seit mehr als einem Jahr plagt den 29-Jährigen vom SC DHfK eine hartnäckige Rückenverletzung. Nun erklärte der sechsfache EM-Medaillengewinner und zweifache Olympiateilnehmer gegenüber dem Sportbuzzer: „Ich habe mich in den vergangenen Monaten mit viel Athletik und allen denkbaren physiotherapeutischen Maßnahmen zurückgekämpft. Aber schmerzfrei bin ich leider noch immer nicht, eine stabile Wettkampfserie lässt mein Rücken nicht zu.“