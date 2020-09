Der schlechte Ruf soll weg: 1. FC Wolfsburg II trennt sich von zwei Spielern

Der 1. FC Wolfsburg II war im November 2019 (Polizeieinsatz beim Liga-Spiel gegen den TV Jahn) in Erscheinung getreten, der Fall ging damals sogar bis vor das Sportgericht. Das aktuelle Team wurde neu formiert. „Ich wusste, worauf ich mich einlasse und habe von Anfang an gesagt, dass Unsportlichkeit nicht meine Art und Weise ist“, betonte Bolduan, der auch als Schiedsrichter tätig ist. Bolduan sah sich als Trainer bei Kreisligist RW Wolfsburg schon einmal vor einer ähnlichen Aufgabe, stabilisierte das ehemalige Schlusslicht der Fairness-Tabelle .

Weg vom schlechten Ruf als undiszipliniertes Team war der Plan vor der Saison. Er wird umgesetzt. Der erfahrene Trainer Marc Bolduan (B-Lizenzinhaber) fährt eine ganz klare Linie: Unsportliches Verhalten wird nicht toleriert und hat Konsequenzen. Einer der drei Rot-Sünder vom Sonntag wurde aus dem Team geworfen, zudem trennte man sich, so Bolduan, von einem weiteren Akteur, der allerdings mit den Feldverweisen am Sonntag nichts zu tun hatte.

Ähnliches möchte der Trainer beim 1. FC Wolfsburg II erreichen. Und das ist ihm eine Herzensangelegenheit: Denn Bolduan hat vor gut 20 Jahren seine ersten Schritte auf dem Fußballplatz im Porschestadion gemacht. Damals in der Mannschaft seines Opas, der ihn vom Linksverteidiger zum Torhüter umschulte. "Entweder gehst du ins Tor oder es gibt kein Taschengeld mehr", erinnerte sich Bolduan lachend.

Deshalb war es „immer ein Traum“ für den 29-Jährigen, dass sein Opa ihn einmal in der Coaching-Zone des 1. FC sehen kann. Inzwischen spielt er eigentlich nicht mehr, am Sonntag war es aber dann doch so weit. „Torwart sein, verlernst du nicht“. Daher wechselte sich Trainer Bolduan am Sonntag nach nicht zufriedenstellender Leistung seines Torhüters nach dem Treffer zum zwischenzeitlichen 0:4 selbst ein.

Bolduans Trainer-Karriere hatte als Jugendtrainer begonnen, er trainierte sogar als Co-Trainer die Jugend des MTV Gifhorn in der Niedersachsenliga und leitete zwei Jahre die Wolfsburger Kreisauswahl. Wobei ihm die Mentalität seiner Spieler immer wichtig war - „einfach noch mal das Beste zu geben, auch, wenn man hintenliegt. Diese Einstellung geht immer mehr verloren.“

Genau in dieser Richtung muss er jetzt seinen 1. FC II aufbauen. Vorsitzender Mohammed Rezzoug: "Gegen Gegner wie Vorsfelde II oder den ESV muss sich die Mannschaft nichts ausrechnen. Die Jungs sind aber nicht so schlecht und wenn es bei der Ersten personell wieder besser aussieht, wird sie auch von oben Hilfe bekommen."