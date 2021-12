Der Silvesterlauf in Hannover findet statt: Das sind die Corona-Regeln  

„Wir haben uns bewusst Zeit gelassen, um die Situation zu beobachten und die Regeln abzuwarten“, so die Geschäftsführerin von Eichels-Events. „Wobei es für uns eigentlich nie eine Option war, die Veranstaltung abzusagen.“ Es ging vielmehr darum, Regeln zu finden, die für die aktuelle Pandemielage nicht nur angemessen, sondern so sicher wie nur möglich sind.

Das sind die Regeln des Silvesterlauf 2021 in Hannover

Die neuen Regeln: Das Event findet unter 2G plus statt. Daher müssen alle einen gültigen PCR- oder Schnelltest vorweisen, ausgenommen sind Geboosterte. Auf die Strecke gehen jeweils 15 Teilnehmende im Abstand von zehn Minuten. Bis zum 28. Dezember müssen sich alle online in einen Slot eintragen. Anmelden kann sich dafür niemand mehr – der Link ist nur an die bereits rund 1000 Angemeldeten per Mail rausgegangen. Wer nicht mehr teilnehmen möchte, bekommt sein Geld wieder.